به گزارش خبرنگار مهر، نادر جنتی ظهر امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با تاکید بر لزوم کمک به اجرای هر چه سریعتر طرح جامع مالیاتی در سراسر کشور اظهار داشت: اگر این سیستم اجرایی شود، شفاف سازی در مالیات‌ها به شکل خودکار انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: این طرح هم تمکین افراد نسبت به اجرای طرح را بالا می برد و هم گرفتاریهای مردم و اعتراض‌های آنها در مورد نا عادلانه بودن مالیات را از بین می برد.

جنتی عنوان کرد: در طول سال‌های خدمتی خود هرگز ندیدم کسی از پرداخت مالیات ناراضی باشد بلکه برعکس همه آن را حق دولت می دانند اما اعتراض‌های بسیاری در مورد نا عادلانه بودن مالیات شنیده ایم.

معاون امور مالیات‌های مستقیم سازمان امور اقتصادی تاکید کرد: هیچ حقوق بگیری حتی به مالیاتی که از حقوقش کسر می شود، اعتراض هم نکرده اما برای روشن نیست که مالیات بر چه اساسی تعیین می شود به همین دلیل برخی نارضایتی ها از نا عادلانه بودن مالیات‌ها وجود دارد.

وی، طرح جامع مالیاتی را مهم‌ترین و بهترین راهکار برای رفع این مشکلات دانست و اظهار داشت: با ایجاد یک لینک اتصال از اداره دارایی به همه دستگاه‌های اقتصادی از جمله صنعت و معدن، بانک‌ها و .... اطلاعات لازم در زمینه حساب‌ها جمع‌آوری و مالیات عادلانه بسته می شود.

جنتی از طرح جامع مالیاتی به عنوان بزرگترین طرح الکترونیکی ایران یاد کرد و افزود: این طرح ۳۷ زیر پروژه دارد و همه دستگاه‌ها باید برای اجرای آن همکاری‌های لازم را داشته باشند و امیدواریم هرچه سریعتر شاهد فراگیری آن در سراسر کشور باشیم.

وی با اشاره به اینکه طرح جامع مالیاتی اکنون در استان‌های تهران، اصفهان و کرمانشاه در حال اجرا است، بیان کرد: امیدواریم به تدریج در استان‌هایی نظیر یزد به دلیل وجود زیرساختهای مورد نیاز شاهد اجرای طرح باشیم.

معاون امور مالیات‌های مستقیم سازمان امور اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی مشکلاتی که در زمینه وصول مالیات در استان‌های مختلف به دلیل رکود حاکم بر بازار وجود دارد، بیان کرد: خوشبختانه در استان یزد کمترین مشکلات و گرفتاری‌ها را داشته ایم.

در این مراسم از تلاش‌های سیدرضا نوربخش تجلیل و منوچهر اسدی به عنوان مدیرکل امور مالیاتی استان یزد معرفی شد.