طرح «چرخه سبز کتاب» اجرا می شود

محسن حیدری مبتکر ایده «چرخه سبز کتاب» در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این طرح بسیار ساده است و پیچیدگی های اداری و مالی ندارد؛ هر شهروند می تواند یک تا سه کتاب بیاورد و یک تا سه کتاب انتخاب کند و ببرد.

وی افزود: این طرح کاملا مردمی است و سرمایه اولیه شروع این طرح، چهارده کارتن کتاب از کتابخانه شخصی منزل محمد درویش از فعالان محیط زیست (و مدیرکل کنونی مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت از محیط زیست کشور) است.

حیدری گفت: شهروندان زیادی در تهران و کلانشهرها زندگی می کنند که همچون آقای درویش، در آپارتمان شخصی خود فضای کافی برای نگهداری کتابهای خوانده شده ندارند و از طرفی دوست دارند در یک کار محیط زیستی مشارکت کنند و به چرخه بازمصرف کتاب بپیوندند. این شهروندان دوست دارند کتابخانه شخصی خود یا لااقل بخشی از آن را اهدا کنند ولی نگران هستند که آیا این کتابها به دست مخاطبان علاقمند و کتابخوان واقعی می رسد یا خیر. در طرح «چرخه سبز کتاب» شهروندان نیکوکار و علاقمند به چرخه بازمصرف کتاب می توانند کتابخانه شخصی خود را اهدا کنند و در روز اجرای طرح مبادله خود نیز در پارک دانشجو حضور یابند و شاهد و ناظر بازتوزیع کتابهای اهدایی باشند. تلفن تماس برای اهدای کتابخانه شخصی ۰۹۱۲۳۳۵۲۷۶۸ است.

وی افزود: هماهنگی اولیه با مدیریت محله انقلاب واقع در ناحیه ۵ شهرداری منطقه ۱۱ تهران انجام شده که طرح مردمی «چرخه سبز کتاب» محدود به هفته کتاب و کتابخوانی نشود و در صورت استقبال شهروندان، این طرح به طور مستمر و هفتگی در پارک دانشجو اجرا خواهد شد.