انفجار كپسول گاز براي تهديد پليس از سوي سارق مسلح در تجريش

سرهنگ محمد تورنگ در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، در توضيح اين حادثه ، گفت: به دنبال اعزام 3 مامور يگان ويژه نيروي انتظامي در ساعت 6 صبح امروز به محل مخفيگاه فردي به نام حسن. ج ، متهم به سرقت مسلحانه و جعل اسناد كه در مغازه يكي از بستگانش در حوالي تجريش مخفي شده بود ، استفاده از ترفندها و مشاوره درماني از سوي نيروهاي پليس موثر واقع نشد.

وي تصريح كرد: متهم پس از مواجه شدن با محاصره مخفي گاه خود از سوي نيروهاي پليس و نداشتن راه فرار، پليس را نسبت به استفاده از نارنجك و مواد آتش زاي جنگي تهديد كرده و اقدام به فرار مي كند. پس از تعقيب نيروهاي پليس، وي با منفجر ساختن يك كپسول گاز و پرتاب آن به طرف نيروهاي پليس، اقدام به فرار مي كند.

رئيس مركز اطلاع‌‏ رساني نيروي انتظامي تهران بزرگ ادامه داد: بالاخره با تلاش ماموران يگان ويژه فرد متهم در ساعت 7 و 30صبح امروز دستگير و به مراجع قضائي تحويل داده شد.

وي اظهار داشت: ماموران يگان ويژه به جهت مراعات حال شهروندان ، در ابتداي امر از روش هاي مشاوره و روان درماني بهره گرفته كه در نهايت اين اقدامات موثر واقع نشده و اين انفجار صورت گرفت.

تورنگ از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه موارد مشكوك و يا آگاهي داشتن از مخفي گاه متهمان ، مراتب را سريعا به پليس اطلاع دهند.