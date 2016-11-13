به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه، «لازنو کوور» رئیس مجلس مجارستان با ظریف دیدار کرد.

در این دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با مهم ارزیابی کردن سیاست متوازن مجارستان در مسایل منطقه ای و بین المللی، به سفر نخست وزیر این کشور به همراه یک هیأت بزرگ اقتصادی به ایران اشاره کرد و افزود: با مجارستان دیدگاههای نزدیکی در اکثر موضوعات داریم. سفر نخست وزیر و جنابعالی نشانه روابط رو به جلوی ماست.

وی افزود: در سفر نخست وزیر محترم مجارستان به ایران توافقات خوبی به عمل آمد که امیدواریم پیگیری و اجرایی شدن آنها مبنای تقویت روابط دو کشور قرار گیرد.

ظریف با اشاره به زمینه های گوناگون همکاری های دو کشور در حوزه های سیاسی، اقتصادی، علمی و فناوری، پارلمانی و ارتباطات مردمی اظهار داشت: برای نتیجه بخش تر شدن این همکاری ها نیازمند ایجاد برخی زمینه ها و تسهیلات بویژه در حوزه های بانکی و تسهیلات روادیدی هستیم که باید روی آنها همفکری و همکاری کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: سابقه خوبی ار همکاری های علمی و آموزشی بویژه تبادل دانشجو و نیز در زمینه آموزش زبان فارسی داریم که می توانیم آنها را بیش از پیش تقویت کنیم.

وی با توجه به شرایط فعلی منطقه ای و بین المللی، نقش اتحادیه اروپا را در بسیار مهم خواند و افزود: علاقمند گسترش روابط و همکاری های مان با اتحادیه اروپا هستیم. اتحادیه اروپا می تواند نقش فعال تری در مسائل منطقه ای و بین المللی ایفا کند و در این زمینه باید ابتکار عمل داشت و سیاست صبر و انتظار در این دوران پاسخگوی مسایل جهانی نیست.

در ادامه این دیدار آقای کوور، رئیس پارلمان مجارستان هم ضمن دعوت از وزیر امور خارجه کشورمان برای سفر به بوداپست اظهار داشت: دیدارهای بسیار خوبی با مقامات ایرانی داشتم و به همه اهداف سفرم به جمهوری اسلامی ایران دست یافتم.

وی تأکید کرد: ما ایران را طرف استراتژیک خود می دانیم و آماده تعمیق و گسترش روابط خود با آن بعنوان یک کشور بزرگ هستیم.

رئیس مجلس مجارستان با اشاره به توافق هسته ای ایران و قدرتهای جهانی گفت: از توافق هسته ای بدست آمده میان شما و قدرتهای جهانی بسیار خشنودیم و به شما بخاطر این دستاورد بزرگ تبریک می گوئیم و آنرا به نفع همه مید انیم و معتقدیم هیچ چیزنباید مانع اجرای آن شود و همانطور که جمهوری اسلامی ایران به همه تعهدات خود عمل کرد، دیگر طرفها هم باید به تعهدات خود پایبند باشند.