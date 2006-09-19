آمريكا خود را در ميان گروه 1+5 بسيار تنها مي بيند / روسيه، چين و برخي كشورهاي اروپايي ميلي به تحريم ايران ندارند

به گزارش خبرگزاري مهر، خبرگزاري فرانسه در مطلبي نوشت : مقامات آمريكايي روز گذشته از پيشنهاد رئيس جمهوري فرانسه مبني بر خودداري از ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت و تعليق غني سازي طي مذاكرات به طور ضمني حمايت كردند .

درحالي كه واشنگتن خواستار اعمال تحريم عليه ايران است ، اما كشورهاي روسيه، چين و برخي از كشورهاي اروپايي ميلي به اين روند ندارد . اين امر در اظهارات روز گذشته ژاك شيراك رئيس جمهوري فرانسه محرز شد .



شيراك از غرب خواست كه موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت ارجاع داده نشود و اعلام كرد كه در صورت كوتاهي ايران در توقف غني سازي اورانيوم، مذاكرات ممكن است پيش رود .



در يك تغيير سياسي ، و در واكنش به اظهارات شيراك ، مقامهاي آمريكايي در اظهارات خود اشاره كردند كه آنها تمايل به حمايت از مذاكرات اروپا به منظور متقاعد كردن ايران براي دست كم توقف موقت برنامه غني سازي اورانيوم دارند.هرچند اين امر، تلاشهاي آمريكا را براي اعمال تحريم عليه ايران به تعويق خواهد انداخت .



شون مك كورمك سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا درباره اين رويكرد اظهارداشت :" اين يك استراتژي است كه تلاش كنيم هر كار احتمالي را براي متقاعد كردن ايران براي در پيش گرفتن مسير مثبت انجام دهيم ".



وي با اشاره به مذاكرات خاويرسولانا مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا با علي لاريجاني دبيرشوراي عالي امنيت ملي ايران و لابي آمريكا در شوراي امنيت براي اعمال تحريم عليه ايران، خاطرنشان كرد:" ما دو فعاليت داريم كه مي خواهيم در اينجا انجام دهيم ".



مك كورمك در پاسخ به اين سوال كه آيا ممكن است تحريمها عليه ايران پيش از پايان سال جاري ميلادي اعمال شود، پاسخ داد كه در صورت نبود هرگونه تغيير رفتار يا موضع ايرانيها، اين امر محقق خواهد شد .



خبرگزاري فرانسه با اشاره به يكجانبه گرايي آمريكا و مخالفت جامعه بين المللي با اين رويكرد خصمانه درباره برنامه هسته اي صلح آميز ايران نوشت : با وجود اينكه جرج بوش روز جمعه اعلام كرد به ديگر رهبران كشورها در نيويورك خواهد گفت كه نبايد به ايران اجازه طفره رفتن درباره موضوع هسته اي داده شود، اما هم اكنون شاهد آن هستيم آمريكايي ها خود را در ميان گروه 1+5 درباره ايران بسيار تنها يافته اند، زيرا آمريكا خواهان اعمال تحريم عليه ايران است، اما چين، روسيه و برخي از كشورهاي اروپايي خواهان مذاكره باايران و حل مسالمت آميز موضوع هسته اي ايران هستند .



از سويي ، كاندوليزا رايس وزير امورخارجه آمريكا در واكنش به اظهارات روزگذشته ژاك شيراك كه پيشنهاد يك رويكرد دو جانبه را مبني برخودداري از ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت و توقف غني سازي اورانيوم ايران طي مذاكرات مطرح كرده بود،گفت كه اين امر در نشست عصر امروز وزراي خارجه گروه 1+5 و ايتاليا مورد بررسي قرارخواهد گرفت .



وي اظهارداشت :"انتظار نمي رود كه شوراي امنيت سازمان ملل هفته جاري درباره بسته تحريمها عليه ايران را مورد بررسي قرار دهند " .