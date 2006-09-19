مدير عامل خانه كتاب : قضاوت در مورد كتاب نمي تواند به بخش خصوصي واگذار شود





سيد مهدي جهرمي در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر ، با بيان اين مطلب ، افزود : تقويت ارتباط با مخاطبان براي پيوند بيشتر ميان مردم و كتاب از طريق موسسه خانه كتاب از طريق گسترش فعاليت هاي روابط عمومي آن از برنامه هاي جديد اين مركز است . متاسفانه ارتباط مردم و كتاب كم شده است و ما به عنوان خانه كتاب قصد داريم اين ارتباط و پيوند را محكم كنيم .

وي در مورد سپردن مسئوليت مميزي كتاب به خانه كتاب تصريح كرد : به هيچ وجه بحث سپردن وظيفه مميزي پيش از انتشار كتاب با خانه كتاب مطرح نشده است و من به عنوان مديره عامل خانه كتاب اعلام مي كنم كه چنين بحثي مطرح نشده است و آنچه كه به عنوان سخنان يكي از اعضاي هيئت مديره خانه كتاب نقل شده است ناشي از سوء تفاهم بوده است .

وي در ادامه افزود : بخش مميزي كتاب در ارتباط با داوري و قضاوت در مورد كتاب است و حوزه خاصي دارد كه فكر نمي كنم از حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خارج شود .

مدير عامل خانه كتاب با اشاره به اساسنامه اين مركز تصريح كرد : ماموريت اصلي " خانه كتاب " اطلاع رساني است و در دور جديد فعاليت هاي اين مركز ، سعي خواهيم كرد كه اين فعاليت را با هدف گسترش كتاب و مطالعه به شكل جدي پي گيري كنيم .

وي تصريح كرد : نه تا اين لحظه چنين بحثي در خانه كتاب مطرح شده و از گذشته هم كه من اطلاع دارم چنين موضوعي مطرح نشده بود ، چون بعد از انعكاس اين خبر يكي از معترضين اصلي به آن مديركل كتاب و كتابخواني وزارت ارشاد بود كه به شدت به اين خبر اعتراض كرد .

ماموريت اصلي خانه كتاب اطلاع رساني است ، البته فعاليت هاي ديگري هم در حوزه كتاب انجام مي دهد كه متعدد است و در اساسنامه فعاليت هاي مختلفي براي خانه كتاب پيش بيني شده است كه مي تواند به انجام برساند . برخي از اين فعاليت ها هم اكنون انجام مي شوذد و در برخي ديگر از اين موارد هنوز مهلت اجرا پيدا نكرده است .