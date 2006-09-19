پشتيباني از دبيرخانه جذب محققين برجسته ايراني / اجراي 18 طرح تحقيقاتي به صورت مشترك با انستيتو كاروليسنكا سوئد

دكتر "ناصر كلانتري" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: يكي از مهمترين فعاليت هاي دفتر توسعه در راستاي همكاري هاي بين المللي، پشتيباني از دبيرخانه جذب محققين برجسته ايراني است. اين افراد در خارج از كشور حضور فعالي دارند و بايد براي استفاده از پتانسيل آنها برنامه دقيقي وجود داشته باشد كه هم توان آنها بلااستفاده نماند و هم كشور از علم اين افراد به نحو شايسته اي استفاده كند.

وي اظهار داشت : حمايت از 18طرح تحقيقاتي كه به صورت مشترك با انستيتو كاروليسنكا كشور سوئد تا پايان سال 86 و اجرايي شدن مفاد تفاهم همكاري ميان جمهوري اسلامي ايران و آفريقاي جنوبي در سال جاري از جمله برنامه هاي مشترك در سطح بين المللي است.

رئيس دفتر توسعه و هماهنگي معاونت تحقيقات وزارت بهداشت گفت: حداقل تا پايان سال جاري 3 كشور اروپايي براي همكاري مشترك در زمينه علوم پزشكي انتخاب مي شوند.

وي همكاري با سازمان بهداشت جهاني (WHO) را از ديگر زمينه هاي فعاليت بين المللي دفتر توسعه و هماهنگي معاونت تحقيقات وزارت بهداشت برشمرد و گفت: هدف اختصاصي كه از اين همكاري پيگيري مي شود، اجراي برنامه دوسالانه مشترك با اين سازمان است.

كلانتري خاطرنشان كرد: سازمان بهداشت جهاني همچنين فرصتي فراهم مي كند تا گرانت هاي تحقيقاتي از سوي دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي كشور جذب شود.