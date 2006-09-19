  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۰:۳۷

رئيس دفتر توسعه و هماهنگي معاونت تحقيقات وزارت بهداشت در گفتگو با مهر عنوان كرد :

پشتيباني از دبيرخانه جذب محققين برجسته ايراني / اجراي 18 طرح تحقيقاتي به صورت مشترك با انستيتو كاروليسنكا سوئد

پشتيباني از دبيرخانه جذب محققين برجسته ايراني / اجراي 18 طرح تحقيقاتي به صورت مشترك با انستيتو كاروليسنكا سوئد

گسترش همكاري هاي بين المللي از سياست هاي مهم معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت است و در اين راستا تحقيقاتي كه به صورت مشترك با مراكز معتبر علمي خارج از كشور انجام شود، مورد حمايت قرار مي گيرد. در واقع اين حمايت ها در جهت ارتقاء كيفي تحقيقات علوم پزشكي و افزايش سهم كشور در توليدات علمي جهان است.

دكتر "ناصر كلانتري" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي مهر افزود: يكي از مهمترين فعاليت هاي دفتر توسعه در راستاي همكاري هاي بين المللي، پشتيباني از دبيرخانه جذب محققين برجسته ايراني است. اين افراد در خارج از كشور حضور فعالي دارند و بايد براي استفاده از پتانسيل آنها برنامه دقيقي وجود داشته باشد كه هم توان آنها بلااستفاده نماند و هم كشور از علم اين افراد به نحو شايسته اي استفاده كند.

وي اظهار داشت : حمايت از 18طرح تحقيقاتي كه به صورت مشترك با انستيتو كاروليسنكا كشور سوئد تا پايان سال 86 و اجرايي شدن مفاد تفاهم همكاري ميان جمهوري اسلامي ايران و آفريقاي جنوبي در سال جاري از جمله برنامه هاي مشترك در سطح بين المللي است.

رئيس دفتر توسعه و هماهنگي معاونت تحقيقات وزارت بهداشت گفت: حداقل تا پايان سال جاري 3 كشور اروپايي براي همكاري مشترك در زمينه علوم پزشكي انتخاب مي شوند.

وي همكاري با سازمان بهداشت جهاني (WHO) را از ديگر زمينه هاي فعاليت بين المللي دفتر توسعه و هماهنگي معاونت تحقيقات وزارت بهداشت برشمرد و گفت: هدف اختصاصي كه از اين همكاري پيگيري مي شود، اجراي برنامه دوسالانه مشترك با اين سازمان است.

كلانتري خاطرنشان كرد: سازمان بهداشت جهاني همچنين فرصتي فراهم مي كند تا گرانت هاي تحقيقاتي از سوي دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي كشور جذب شود.

کد مطلب 382345

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار