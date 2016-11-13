به گزارش خبرنگار مهر، مهشید منفرد در جمع خبرنگاران با اشاره به اهداف دولت مبنی بر ورود کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات به منظور نوسازی بخش تولید، گفت: براساس اقتصاد مقاومتی، ورود کالاهای سرمایه‌ای، ماشین‌آلات، ابزار و مواد اولیه به جای محصولات تمام‌شده از خارج کشور باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی رنگ، رزین، پوشش‌های صنعتی و مواد کامپوزیت در تهران، افزود: این نمایشگاه با هدف ایجاد فرصتی برای توسعه روابط اقتصادی و با هدف ورود کالاهای سرمایه‌ای به کشور، از ۱۶ آذرماه به مدت چهار روز در تهران برگزار می‌شود.

مدیر اجرایی این نمایشگاه با اعلام اینکه ۲۷۰ شرکت داخلی و ۱۵۰ شرکت خارجی در این رویداد بین‌المللی حضور دارند، اظهار داشت: شورای سیاستگذاری نهایت سعی خود را داشته تا این نمایشگاه رویدادی در مسیر توسعه زیرساخت‌های صنعت و اقتصاد کشور باشد.