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۲۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۷:۵۲

در جمع خبرنگاران عنوان شد؛

اجرای اقتصاد مقاومتی با محور واردات کالاهای سرمایه‌ای

اجرای اقتصاد مقاومتی با محور واردات کالاهای سرمایه‌ای

بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ورود کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات باید جایگزین محصولات تمام‌شده و کالاهای مصرفی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهشید منفرد در جمع خبرنگاران با اشاره به اهداف دولت مبنی بر ورود کالاهای سرمایه‌ای و ماشین‌آلات به منظور نوسازی بخش تولید، گفت: براساس اقتصاد مقاومتی،  ورود کالاهای سرمایه‌ای، ماشین‌آلات، ابزار و مواد اولیه به جای محصولات تمام‌شده از خارج کشور باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به برگزاری شانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی رنگ، رزین، پوشش‌های صنعتی و مواد کامپوزیت در تهران، افزود: این نمایشگاه با هدف ایجاد فرصتی برای توسعه روابط اقتصادی و با هدف ورود کالاهای سرمایه‌ای به کشور، از ۱۶ آذرماه به مدت چهار روز در تهران برگزار می‌شود.

مدیر اجرایی این نمایشگاه با اعلام اینکه ۲۷۰ شرکت داخلی و ۱۵۰ شرکت خارجی در این رویداد بین‌المللی حضور دارند، اظهار داشت: شورای سیاستگذاری نهایت سعی خود را داشته تا این نمایشگاه رویدادی در مسیر توسعه زیرساخت‌های صنعت و اقتصاد کشور باشد.

کد مطلب 3823459

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