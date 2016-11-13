آلایندگی واحدهای مرغداری در استان قزوین برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، بهنام ملکی روز یکشنبه در نشست بررسی مشکلات اتحادیه مرغداران استان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: ۴۳۰ واحد مرغداری گوشتی در استان قزوین فعالیت می کنند که رعایت مسائل زیست محیطی از سوی تولیدکنندگان باید در اولویت باشد تا سلامت مردم به مخاطره نیفتد.

وی گفت: متاسفانه برخی مرغداریهای استان قزوین دارای آلایندگی هایی هستند که در صورت برطرف نشدن مشکلات عدیده ای را برای مردم ایجاد می کنند.

ملکی تصریح کرد: باید با ابزارهای قانونی این نوع تولیدکنندگان را مجبور کنیم تا به محیط زیست احترام بگذارند و در رفع آلودگی واحد خود گام بردارند.

در ادامه این جلسه مصطفی پورامیدی مدیرکل امور مالیاتی استان درخصوص همکاری با تولیدکنندگان قول مساعد داد و اظهار داشت: نگاه ما حمایت از تولید است و آماده همه گونه همکاری در این زمینه هستیم تا حق کسی ضایع نشود.

وی گفت: دریافت مالیات اعمال شده بر اساس قانون است اما می توانیم میزان جریمه ها را ببخشیم تا با تولیدکنندگان همراهی شود.

عظیم حجت مدیرعامل اتحادیه مرغداران قزوین هم با بیان برخی مشکلات تولیدکنندگان مرغ اظهارداشت:درصورت همکاری مسئولان بیمه و مالیات می توانیم هزینه های تولید را منطقی کرده و در بازار رقابت باقی بمانیم.

همچنین سید منصور حاج سیدجوادی معاون بهبود تولید دامی و کوروش کشاورز معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی قزوین در خصوص ضرورت حل مشکل مالیاتی اتحادیه مرغداران استان نکاتی را یادآورشدند.