پارالمپيك ايران در مجامع بين المللي صاحب جايگاه شده است / واليبال نشسته ايران پس از فوتبال برزيل ركورددار است

مسعود اشرفي دبيركل كميته پارالمپيك ايران با حضور درخبرگزاري مهردرگفتگويي تفصيلي با گروه ورزشي به تشريح برنامه ها و اقدامات صورت گرفته در اين كميته پرداخت.

اشرفي درابتداي صحبت هاي خود با اشاره به اقدامات صورت گرفته دراين كميته خاطرنشان كرد: كميته ملي پارالمپيك بر اساس منشور خود رسما ازسال 1377 به كميته ملي المپيك كشوراعلام كرد تا درخصوص تشكيل كميته ملي پارالمپيك اقدام كند و اين اتفاق درسال 1379 با نوشتن اساسنامه اين كميته صورت گرفت.

وي ادامه داد: بهمن ماه همان سال اولين مجمع عمومي كميته پارالمپيك برگزار شد و اين كميته كار خود را آغاز كرد. انتخابات اين كميته همچون ديگركميته ها و فدراسيون هاي ورزشي هر چهار سال يك بار انجام مي شود و از 11 عضو تشكيل شده است. اولين دوره اين كميته از سال 79 تا 83 سپري شد كه طي آن ورزشكاران جانباز و معلول كشورمان در رقابت هاي پارالمپيك تابستاني آتن و زمستاني سالت ليك( آمريكا) شركت كردند. در دوره اخير هم كه از سال 83 آغاز شده ورزشكاران كشورمان در رقابت هاي زمستاني تورينو شركت كرده اند.

اشرفي تصريح كرد: كميته پارالمپيك با هدف حمايت از ورزشكاران جانباز ، معلول و نابينا تشكيل شده است . با اين حال ما در خصوص رقابت هاي زمستاني از آنجا كه به لحاظ جغرافيايي مختصات يك كشور گرمسيري را داريم طبعا نمي توانيم به جنبه مدال آوري فكر كنيم و فقط حضور پرچم كشورمان در رقابت ها مطرح است حتي با دو ورزشكار. ما در رقابت هاي المپيك زمستاني ناگانو، سالت ليك و تورينو تنها كشور مسلمان حاضر در اين رقابت ها بوده ايم.

در حال حاضر يكي از برنامه هاي اصلي ما كسب سهميه براي رقابت هاي پارالمپيك2008 پكن است.



اشرفي در ادامه گفتگوي تفصيلي خود با خبرگزاري مهر گفت: كميته ملي پارالمپيك تلاش مي كند تا بردامنه حضور ورزشكاران جانبازومعلول كشوردرعرصه هاي ورزشي بيفزايد. با يك نگاه آماري مي توان بطوركامل به اين موضوع پي برد. كشورايران دررقابت هاي پارالمپيك سيدني با پنج رشته و 41 ورزشكاردرآن رقابت ها حضور پيدا كرد كه در پارالمپيك آتن تعداد رشته هاي ما به 10 رشته و ورزشكارانمان نيز به 90 ورزشكار ارتقا پيدا كرد. ضمن اينكه اين كميته برچند محورتاكيد اساسي دارد كه اولين و مهم ترين آن بحث آموزش داوران، مربيان و كلاسبندان( تشخيص دهنده ميزان معلوليت ورزشكاران) است. براي ما حضور داوران و كلاسبندان در مجامع بين المللي از اهميت فوق العاده اي برخوردار است. حضور داور و كلاسبند در رقابت هاي خارجي سبب مي شود كه احيانا حقي از شركت كننده ما در رقابت ها تضييع نشود. حضور موفقيت آميز در مجامع بين المللي از ديگر محورهاي قابل اهميت براي ما به شمار مي آيد. در حال حاضر دنيا نگاه بسيار مثبتي به ورزش پارالمپيكي ما و به تبع آن كشورما دارد. ورزشكاران ما با درخشش در رقابت هاي بين المللي ذهنيت خوبي از كشور ايران در نزد جهانيان بر جاي گذاشته اند.

وي افزود: توجه به ورزش همگاني معلولين براي كميته پارالمپيك ازاهميت فوق العاده اي برخوردار است. درسال 82 كميسيوني تشكيل داديم كه طي آن مقرر شد روزي را به نام پارالمپيك اختصاص دهيم. اين طرح به عنوان يك طرح توسعه اي مطرح است و كشورهاي دنيا از آن الگوبرداري كرده اند. طرح روز پارالمپيك درسال 82 با حضورسه هزار كودك دراستان تهران برگزارشد. سال 83 اين طرح با حضور شش هزار نفر از شش استان كشور برگزار شد و سال گذشته هم 11 هزار نفر از 15 استان كشور در روز پارالمپيك شركت كردند .

دبيركل كميته ملي پارالمپيك تصريح كرد: كشورايران درمنطقه خاورميانه قراردارد اما واقعيت اين است كه رقابت هاي جانبازان و معلولين در اين منطقه در سطح پاييني برگزار مي شود و براي همين ما خودمان را در رده بندي فسپيك يعني منطقه شرق آسيا و اقيانوسيه قرار داديم تا ورزشكاران كشورمان در ميادين سطح بالاتري توان خود را بيازمايند.

دبير كل كميته ملي پارالمپيك ايران در ادامه اين گفتگو خاطر نشان كرد: نهمين دوره رقابت هاي فسپيك ازاول تا يازدهم آذرماه با شركت 19 رشته برگزار مي شود با اين حال ما براي نخستين بار است كه در مسابقات اين منطقه شركت مي كنيم. ايران با 141 ورزشكار در 14 رشته ورزشي در اين رقابت ها شركت خواهد كرد و كاروان اعزامي ما به اين رقابت ها كارواني 250 نفره است كه شامل ورزشكار ، مربي، سرپرست و نمايندگان رسانه ها خواهد بود. درنهمين دوره رقابت هاي فسپيك 50 كشور شركت مي كنند ودرميان آنها كشوري مثل چين حضور دارد كه دررقابت هاي پارالمپيك آتن بعنوان قهرماني رسيد. كشورهاي كره و ژاپن هم با هدف مدال آوري در اين مسابقات شركت مي كنند و از قدرت بالايي برخوردارند.

اشرفي در ادامه اظهار داشت: در حال حاضر يكي از برنامه هاي اصلي ما كسب سهميه براي رقابت هاي پارالمپيك2008 پكن است. ما درشش ماهه اول امسال در مسابقات جهاني دو و ميداني، وزنه برداري جوانان و بزرگسالان، جودو ، تيراندازي ، گلبال و واليبال نشسته شركت كرده ايم. كميته پارالمپيك درنيمه اول سال جاري نه اعزام داشته و در مجموع صاحب 20 مدال طلا، 11 نقره و 11 برنز شده كه رقم قابل ملاحظه اي است.نكته قابل توجه به رقابت هاي جهاني وزنه برداري بازمي گردد كه هر 14 ورزشكار اعزامي ما مدال كسب كردند و در رده جوانان و بزرگسالان به عنوان قهرماني جهان دست پيدا كرديم. اميدوارم با توجه به كمبودهايي كه در بحث اعزام ورزشكاران كشورمان به اردوهاي تداركاتي براي حضور در بازي هاي فسپيك داشتيم بتوانيم در اين رقابت ها هم به نتايج قابل قبولي كسب كنيم. كميته ملي پارالمپيك در شش ماهه اول امسال براي 14 رشته اعزامي به فسپيك و هفت رشته اعزامي به رقابت هاي جهاني 15 هزار روز اردو برپا كرده است.

كميته ملي پارالمپيك تلاش مي كند تا بردامنه حضور ورزشكاران جانبازومعلول كشوردرعرصه هاي ورزشي بيفزايد



وي درمورد تيم واليبال نشسته كشورگفت: تا پيش از اين استخوانبندي تيم واليبال نشسته كشور را جانبازان تشكيل مي دادند اما با گذشت زمان معلولين جاي جانبازان را مي گيرند و طبيعي است كه سطح توانايي هاي يك جانباز و انگيزه هايي كه او از آن برخوردار است در قياس با يك ورزشكار معلول در مرتبه بالاتري قرار دارد و براي همين است كه واليبال نشسته ما اقتدار گذشته را ندارد. با اين حال نبايد فراموش كنيم ما براي سه دهه حرف اول را در واليبال نشسته جهان مي زديم و پس از تيم فوتبال برزيل كه با كسب سه عنوان قهرماني پي در پي موفق به كسب جايزه ژول ريمه شد ، واليبال نشسته ما جزو نادر تيم هاي ورزشي است كه اينچنين در سطح اول دنيا قرار داشته است. من فكر مي كنم انتظارات مردم بسيار زياد است حال آنكه ما همواره بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه در ورزش قهرماني ، تيم هاي ديگر از راه مي رسند تا سكو را از شما بگيرند. در حال حاضر هم اعلام مي كنم كه تيم چين تلاش زيادي را در عرصه قهرماني واليبال نشسته آغاز كرده است و چندان دور نيست كه اين تيم هم مثل بوسني و مصر به قدرت هاي تراز اول جهان تبديل شود.

دبيركل كميته ملي پارالمپيك با اشاره به كسب كرسي هاي بين المللي توسط نمايندگان كشورمان گفت : اينكه ما بتوانيم در كميته بين المللي پارالمپيك صاحب كرسي باشيم در نهايت ورزش كشورمان از آن منتفع خواهد شد. خوشبختانه حضور فعال در مجامع بين المللي باعث شده كه به عنوان الگوي توسعه مطرح شويم و ارتباط دائمي با اين مجامع ، اعضاي هيات رييسه اين كميته را برآن داشت كه يك كرسي به كشور ما بدهند كه اين افتخار نصيب بنده شده است. همچنين خانم ها سيما ليموچي و زهرايوسفي موفق شده اند مدرك Technical Delegate (نماينده فني) كسب كنند كه تعداد افرادي كه در كشور ما اين مدرك معتبر بين المللي را در اختيار دارند از انگشتان يك دست تجاوز نمي كند. دكتر شهرام اكرمي عنوان سركلاسبند بين المللي را به خود اختصاص داده و دكتر بابك شادگان نيز مسئول فدراسيون پزشكي كم توانان ذهني دنيا شده كه با حضور اين افراد در مناصب ذكر شده ، حقوق ورزشكار جانباز و معلول ما شكل تضمين شده تري به خود مي گيرد.

مسعود اشرفي در پايان گفت: حضور ورزشكار معلول در رقابت هاي ورزشي علاوه بر آنكه باعث مي شود اين قشر از افراد جامعه درفعاليت هاي اجتماعي حضور پيدا كنند در كاهش معلوليت آنها هم نقش بسزايي خواهد داشت. اميدواريم جانبازان، معلولان و نابينايان كشورمان بتوانند با حضور در ميادين ورزشي قابليت هاي خود را به منصه ظهور برسانند. ضمن اينكه براي ما خيلي مهم است تا ايرانيان خارج از كشور نيز از عملكرد معلولين ما اطلاع كامل داشته باشند. در برخوردهايي كه با هموطنانمان در خارج از مرزهاي كشور داشته ام به اين نكته پي برده ام كه آنها به طور جدي رقابت هاي جانبازان و معلولين كشور را دنبال مي كنند و اميدوارم بتوانيم در ادامه در اين خصوص اطلاع رسالني بيشتري به اين عزيزان داشته باشيم.