۷۰هزار خانوار قرچکی در سرشماری شرکت کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به این نکته که مرحله دوم سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهرستان قرچک در حال اجرا است، اظهار داشت: مأموران آمار تلاش بی وقفه ای را برای جمع آوری اطلاعات خانوارهای قرچکی انجام داده و می دهند.

فرماندار شهرستان قرچک افزود: مأموران آمار با حضور درب منازل شهروندان، اطلاعات لازم را از آنان اخذ می کنند و خوشبختانه همکاری خوبی نیز از سوی مردم صورت گرفته است.

وی با اشاره به این نکته که قرچک در حوزه جمع آوری آمار در سرشماری عمومی نفوس و مسکن به توفیقات خوبی دست پیدا کرده است، ادامه داد: بیش از ۷۰ هزار خانوار قرچکی در طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن مشارکت کرده اند.

مرسلپور تأکید کرد: با تلاش مأموران آمار و همکاری هایی که از سوی مردم صورت پذیرفته، پیش بینی می شود که به موفقیت های بیشتری در این عرصه دست پیدا کنیم.

فرماندار شهرستان قرچک بیان داشت: بدون تردید هر چه میزان مشارکت مردم در طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن افزایش پیدا کند و اطلاعات صحیحی به مأموران آمار داده شود، برنامه ریزی بهتری برای توسعه و پیشرفت شهرستان صورت خواهد گرفت.