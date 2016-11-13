مشارکت ۱۰۰ کشور در برگزاری مراسم اربعین حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، مازون الوزنی در برنامه ای رادیویی در خصوص اربعین حسینی اظهار کرد: در بین زائران کشورهایی که برای حضور در مراسم اربعین حسینی وارد عراق شده اند، تنوع بسیار بالایی وجود دارد به گونه ای که زائرانی از ۱۰۰ کشور جهان در این مراسم شرکت کرده اند.

وی افزود: زائران خارجی موجود در عراق صرفا برای زیارت وارد این کشور نشده اند و برخی از آنها اقلام به ارائه برخی خدمات در قالب موکب ای برپا شده در نقاط مختلف کشور عراق برای زائران حسینی می کنند.

الوزنی تصریح کرد: بیش از ۱۰۰ موکب عربی و غیر عربی از کشورهای مختلف در مراسم اربعین به ارائه خدمات مختلف برای زائران اربعین حسینی در طول مسیر پیاده روی و کربلا می کنند.

وی ادامه داد: کشور ایران که مثل همیشه مشارکتی خوبی در این مراسم دارد ولی در کنار آن کشورهایی همانند پاکستان، هند، افغانستان، سوئد، آلمان، آمریکا، بلژیک، چین، انگستان و سایر کشورها نیز حضور فعالی در مراسم اربعین حسینی دارند.