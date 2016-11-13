خبرنگار مهر به عنوان خبرنگار فعال حوزه کتاب و کتابخوانی تجلیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز آیین تجلیل از مقام کتابداران و ترویج فرهنگ کتابخوانی با حضور کتابداران استان اصفهان، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اصفهان و دبیر بنیاد بین‌المللی غدیر استان اصفهان برگزار و کتابداران، کتابخانه‌های عمومی، کتابخوانان، اهداء کنندگان کتاب، نویسندگان و خبرنگاران ۷ رسانه‌ برتر استان در حوزه کتاب و کتابخوانی تجلیل شدند و از فاطمه کازرونی خبرنگار مهر نیز به عنوان خبرنگار فعال حوزه کتاب و کتابخوانی تقدیر به عمل آمد.

در این آیین که با شعرخوانی محمدحسین ملکیان و نوحه‌خوانی محمد یزدخواستی مداح اهل بیت همراه بود همچنین از تعدادی از خانواده های معزز شهدای مدافع حرم تقدیر شد.

۲۷ نفر کتابداران، مسئولان چهار کتابخانه عمومی الغدیر خمینی شهر، کوثر دولت آباد، شهید محمد صدر چادگان و علامه طباطبایی شهرضا، سه اهداء کننده کتاب ، نویسنده برگزیده و ناشرانی که بیشترین همکاری را با اداره کل کتابخانه‌های استان اصفهان داشتند نیز در این آیین تجلیل شدند.

در استان اصفهان ۱۷۶ کتابخانه نهادی، ۱۱۲ کتابخانه مشارکتی و ۴ کتابخانه بصورت مستقل مشغول فعالیت و خدمت‌رسانی هستند.

گفتنی است ۲۴ آبان ماه سالروز ارتحال مفسر بزرگ قرآن، علامه سید محمد حسین طباطبایی به نام روز کتاب و کتابخوانی در تقویم کشور ثبت شده است.