خط تلفنی ۱۱۱ پاسخگویی به درخواست های مردمی در قزوین فعال شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری قزوینحسن کاشی در این باره گفت: با پایان یافتن مهلت اولیه پاسخگویی دستگاه های اجرایی به درخواست های مردمی در سفر ریاست محترم جمهور به استان، خط تلفنی۱۱۱ استان از صبح روز یکشنبه ۱۶ آبان ماه در استان فعال شد.

معاون مدیریت عملکرد و ارتباطات مردمی دفتر بازرسی استانداری تصریح کرد: پاسخگویی به متقاضیانی که از طریق ارتباط با تلفن۱۱۱ و یا از طریق نامه، درخواست هایی را از رئیس جمهور محترم در جریان سفر ایشان به استان، داشته اند فقط از طریق برقراری ارتباط با تلفن۱۱۱ انجام می گیرد.

وی بیان کرد: متقاضیان یادشده می توانند در ساعات اداری و از طریق برقراری ارتباط با تلفن رایگان ۱۱۱ از هر نقطه استان از پاسخ دستگاه های اجرایی استان به درخواست های خود مطلع شوند.

معاون مدیریت عملکرد و ارتباط مردمی دفتر بازرسی تصریح کرد: سامانه الکترونیکی تلفن۱۱۱ به صورت رایگان و به منظور ارتباط آسان و سریع بین مردم و مسئولین دستگاه های اجرایی ایجاد شده است و زمینه پاسخگویی به مردم با حفظ کرامت و حرمت مردم را فراهم می کند.

کاشی اضافه کرد: برخی از درخواست ها مستلزم زمان بیشتری جهت بررسی و رسیدگی است که از سوی دفتر بازرسی درحال پیگیری است.