برگزاري نهمين جلسه دادگاه محاكمه صدام و همدستانش تحت تدابير شديد امنيتي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه تلويزيوني العربيه، نهمين جلسه رسيدگي به پرونده انفال دقايقي پيش آغازشد.

دادگاه عالي جنايي عراق روزگذشته درخلال هشتمين جلسه بررسي اتهامات وارده عليه متهمان به سخنان دو نفر از شاكيان پرونده كشتار كردها موسوم به انفال، شامل يك زن مسن و يك مرد گوش داد.

اين مرد تاكيد كرد كه براثر سلاح هاي شيميايي به كاررفته از سوي رژيم سابق عراق دچارآسيب شده است، اما وكلا و متهمان پرونده درقبال گفته هاي دو شاكي ابرازشك و ترديد كردند.

صدام درپاسخ به سخنان اين مرد به عنوان اولين شاكي در اظهاراتي فرافكنانه گفت كه رژيم وي سرهاي عراقي ها را آنگونه كه هم اكنون قطع مي شود، قطع نكرده است.

تاكنون هشت جلسه ازدادگاه صدام و 6 تن ديگرازهمدستانش براي بررسي پرونده انفال تشكيل شد كه درخلال اين جلسات ، 21 شاهد به ارائه اظهارات خود درمورد حوادث به وقوع پيوسته پرداختند.

صدام و همدستانش از 21 آگوست ( 30 مرداد) به سبب دست داشتن درجنايت كشتار كردها موسوم به حمله انفال در سال 1988 كه حدود 100 هزار كرد كشته و سه هزار روستا تخريب و هزاران تن از مناطق خود رانده شدند، محاكمه مي شوند.