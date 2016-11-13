ترافیک در آزادراه تهران - کرج - قزوین سنگین است

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: در حال حاضرترافیک در آزادراه تهران - کرج محدوده پل کلاک سنگین و تردد با کندی مواجه است.
وی در ادامه وضعیت ترافیک در محور کرج - قزوین محدوده پایانه مسافربری شهید کلانتری را نیمه سنگین اعلام کرد و گفت: در حال حاضر ترافیک در محدوده گلشهر در مسیر رفت و برگشت سنگین گزارش می شود.
سرهنگ اکبری اضافه کرد: ترافیک در دیگر محورهای مواصلاتی استان به صورت روان در جریان است.
رئیس پلیس راه استان البرز از رانندگانی که قصد عبور از محورهای مواصلاتی استان البرز به ویژه محور کوهستانی چالوس را دارند خواست با حفظ آرامش و رعایت قوانین راهنمایی رانندگی از بروز حادثه جلوگیری کنند.
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