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۲۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۱۵

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر:

۱۴۹ میلیارد ریال در مراکز نیکوکاری استان بوشهر جمع‌آوری شد

۱۴۹ میلیارد ریال در مراکز نیکوکاری استان بوشهر جمع‌آوری شد

بوشهر - مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر گفت: با همکاری موسسات خیریه و سازمان‌ها با مراکز نیکوکاری بیش از ۱۴۹ میلیارد ریال کمک‌های مردمی از مراکز نیکوکاری کمیته امداد استان بوشهر جمع آوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد استان بوشهر، احمد لطفی در نشست بررسی فعالیت مراکز نیکوکاری، با قدردانی از مردم خیر و نیکوکار استان درکمک به نیازمندان اظهار کرد: با همکاری خوب مردم نیکوکار و نوع‌دوست استان بوشهر و موسسات خیریه از ابتدای سال جاری تا کنون بالغ بر ۱۴۹ میلیارد و ۷۵۸ میلیون و ۴۳۸ هزار ریال به مراکز نیکوکاری کمک شده است.

وی در ادامه افزود: ماحصل تعامل خوب مراکز نیکوکاری کمیته امداد با موسسات خیریه و سازمان‌ها باعث احصاء و رفع نیازهای خانواده های نیازمند می‌شود.

لطفی خاطرنشان کرد: کمک‌های جمع آوری شده صرف هزینه درمانی بیماران نیازمند و صعب‌العلاج، خرید جهیزیه نوعروسان و بخشی هم برای اشتغال محرومان و کمک هزینه تحصیلی و تجهیز نیازهای اساسی زندگی محرومان همچون وسایل منازلشان می‌شود.

وی یادآور شد: هم اکنون بیش از ۲۷ مرکز نیکوکاری در استان با هدف شناسایی نیازمندان هر محله و رفع نیازها و مشکلات آن‌ها توسط خیران و هدفمند کردن کمک‌ها و نذورات مردمی و رساندن آن‌ها به دست نیازمندان در حال فعالیت هستند.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با بیان اینکه تقویت مراکز نیکوکاری از جمله برنامه‌های کمیته امداد است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر جلب اعتماد مردمی یکی از مهمترین کارهای این نهاد است.

کد مطلب 3823528

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