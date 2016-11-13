به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد استان بوشهر، احمد لطفی در نشست بررسی فعالیت مراکز نیکوکاری، با قدردانی از مردم خیر و نیکوکار استان درکمک به نیازمندان اظهار کرد: با همکاری خوب مردم نیکوکار و نوع‌دوست استان بوشهر و موسسات خیریه از ابتدای سال جاری تا کنون بالغ بر ۱۴۹ میلیارد و ۷۵۸ میلیون و ۴۳۸ هزار ریال به مراکز نیکوکاری کمک شده است.

وی در ادامه افزود: ماحصل تعامل خوب مراکز نیکوکاری کمیته امداد با موسسات خیریه و سازمان‌ها باعث احصاء و رفع نیازهای خانواده های نیازمند می‌شود.

لطفی خاطرنشان کرد: کمک‌های جمع آوری شده صرف هزینه درمانی بیماران نیازمند و صعب‌العلاج، خرید جهیزیه نوعروسان و بخشی هم برای اشتغال محرومان و کمک هزینه تحصیلی و تجهیز نیازهای اساسی زندگی محرومان همچون وسایل منازلشان می‌شود.

وی یادآور شد: هم اکنون بیش از ۲۷ مرکز نیکوکاری در استان با هدف شناسایی نیازمندان هر محله و رفع نیازها و مشکلات آن‌ها توسط خیران و هدفمند کردن کمک‌ها و نذورات مردمی و رساندن آن‌ها به دست نیازمندان در حال فعالیت هستند.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با بیان اینکه تقویت مراکز نیکوکاری از جمله برنامه‌های کمیته امداد است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر جلب اعتماد مردمی یکی از مهمترین کارهای این نهاد است.