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۲۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۰۲

جلسه فوق العاده برای حل مشکل جدید؛

فیفا باشگاه تراکتورسازی را به کسر امتیاز تهدید کرد

فیفا باشگاه تراکتورسازی را به کسر امتیاز تهدید کرد

فیفا باشگاه تراکتورسازی را به خاطر عدم پرداخت مطالبات «فلاویو لوپز» بازیکن پیشین این باشگاه به کسر امتیاز تهدید کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، فلاویو لوپز بعد از آنکه برای دریافت مطالباتش از باشگاه تراکتورسازی با مسئولان این باشگاه به جایی نرسید، از طریق فیفا پیگیر مطالباتش شد.

در همین ارتباط، فیفا بعد از بررسی همه جانبه این پرونده، باشگاه تراکتورسازی را به پرداخت مطالبات این بازیکن محکوم و تاکید کرده در صورت عدم پرداخت پول مورد نظر در زمان مقرر، امتیاز تراکتورسازی کسر خواهد شد.

این خبری است که مصطفی آجرلو مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی آنرا اعلام کرد. به همین خاطر امروز جلسه فوق العاده ای در باشگاه تراکتور برای حل این مشکل تشکیل شد.

کد مطلب 3823536

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