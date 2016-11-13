فیفا باشگاه تراکتورسازی را به کسر امتیاز تهدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، فلاویو لوپز بعد از آنکه برای دریافت مطالباتش از باشگاه تراکتورسازی با مسئولان این باشگاه به جایی نرسید، از طریق فیفا پیگیر مطالباتش شد.

در همین ارتباط، فیفا بعد از بررسی همه جانبه این پرونده، باشگاه تراکتورسازی را به پرداخت مطالبات این بازیکن محکوم و تاکید کرده در صورت عدم پرداخت پول مورد نظر در زمان مقرر، امتیاز تراکتورسازی کسر خواهد شد.

این خبری است که مصطفی آجرلو مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی آنرا اعلام کرد. به همین خاطر امروز جلسه فوق العاده ای در باشگاه تراکتور برای حل این مشکل تشکیل شد.