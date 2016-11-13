دوره بازآموزی پیشگیری از اعتیاد در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمعیت هلال احمر استان بوشهر، حسین درویشی در مراسم افتتاحیه دوره بازآموزی پیشگیری از اعتیاد (طرح‌های امید اجتماعی) در استان بوشهر، با اشاره به بسیج عمومی جوانان هلال‌احمری برای اجرای این طرح اظهار داشت: در اجرای فاز دوم طرح‌های امید اجتماعی استان بوشهر طرح‌های مهم آموزشی در شهرها و روستای در راستای توانمند سازی جوانان اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه وضعیت اعتیاد در جامعه اعم از توزیع مواد مخدر، الگوی مصرف، تعداد معتادان و آسیب های ناشی از این پدیده شوم از نگرانی‌های جدی احاد مردم و از دغدغه‌های اصلی مسئولین نظام و دولت تدبیر و امید است، گفت: در جمعیت هلال احمر استان بوشهر طرح کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی مورد توجه قرار دارد و در اجرای مرحله دوم امیدهای اجتماعی استان بوشهر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در راستای رفتارهای پرخطر و اختلالات روانی با موضوع پیشگیری از اعتیاد مورد توجه جمعیت هلال احمر استان بوشهر است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر با بیان اینکه این برنامه با هدف سالم سازی محیط جامعه از ناهنجاری‌های اجتماعی اجرا می‌شود، تصریح کرد: طرح پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در قالب فرهنگ‌سازی با استفاده از ظرفیت‌های جوانان در جمعیت هلال احمر استان بوشهر اجرا می‌شود.

درویشی با بیان اینکه توانمندسازی جوانان برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی از ضروریات است گفت: اعضای جوان جمعیت هلال احمر در راستای کسب مهارت‌های اجتماعی آموزش‌های لازم برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی فرا گرفته‌اند و تمام تلاش جمعیت هلال احمر توانمند سازی جوانان در مقابل این آسیب‌های اجتماعی است.

وی، رویکرد اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر با بکارگیری ظرفیت تشکل‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد را مهم و حائز اهمیت دانست و گفت: نباید از آگاه‌سازی و آموزش خانواده‌ها غافل شد، زیرا نهاد خانواده پایه‌های اصلی پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر را تشکیل می‌دهد.

درویشی با اشاره به اینکه ۲۵۰ کانون هلال احمر برای اجرای طرح‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تعیین شده خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از اعتیاد و کاهش آسیب‌های اجتماعی در قالب طرح امید اجتماعی کانون‌های روستایی، دانشگاهی، کانون دانش آموزی و کانون جوانان و شاخه آزاد تعیین شده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر با اشاره به شاجرای فاز نخست طرح امید اجتماعی در جمعیت هلال احمر استان بوشهر بیان کرد: در اجرای این طرح در راستای آموزش عمومی مفاهیم شهروندی راهکارهای زندگی سالم و توسعه جامعه با حضور آگاهانه جوانان در کانون‌های هلال احمر ارائه شد.