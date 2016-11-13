برگزاری ۴۰۰عنوان برنامه درهفته کتاب و کتابخوانی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد زاهدی ظهر امروز در مراسم تجهیز مدرسه دانش در روستای گنجآباد ارومیه که با حضور جمعی از مسئولان آموزش و پرورش آذربایجان غربی برگزار شد با اشاره به برنامههای کانون پرورش فکری کودک و نوجوان در هفته کتاب اظهار داشت: ۴۰۰ برنامه کتاب و کتابخوانی در ۳۳ مرکز از استان از فردا به مناسبت هفته کتاب برگزار میشود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودک و نوجوانان آذربایجان غربی با تشویق و توصیه دانشآموزان به خواندن کتاب بیان کرد: امروز دو کتابخانه در دو مدرسه روستایی استان با بیش از هزار جلد کتاب افتتاح میشود که به منظور توسعه فرهنگ مطالعه در کشور از دانش آموزان میخواهیم همواره کتابخوان باشند تا ما نیز با ارائه کتابهای بیشتر مسیر مطالعه را در مدارس هموار کنیم.
زاهدی در مراسم افتتاح کتابخانه مدرسه شهید امیر کوهی مقدم واقع در روستای انهر ارومیه نیز گفت: امروز مناطق روستایی نیز از نعمت کتاب خواندن بهرهمند شدند و جای خوشحالی است که از جامعهای کتاب خوان برخوردار باشیم و کتابخانههای کانون استان فضا را برای عده زیادی از دانش آموزان به منظور بهره مندی از مزایای کانون بهره مند سازد.
وی افزود: در هفته کتاب ۴۰۰ برنامه در دستور کار قرار دارد که میتوان از جمله آنها به اعلام فراخوان، نقد کتاب، حضور نویسندگان و نمایشگاههای کتاب و دیگر برنامههای مختلف اشاره کرد.
رئیس آموزش و پرورش ناحیه ۲ شهرستان ارومیه نیز در این مراسم، با اشاره به اقدامات کانون پرورش فکری کودک و نوجوان آذربایجان غربی در تجهیز مدارس کم برخوردار اظهار داشت: توجه به مناطق کم برخوردار و نیازمند خوشبختانه یکی از سیاستهای اصولی، محوری و اولویت دار نظام جمهوری اسلامی ایران است.
محمد مجرد افزود: امروز با تجهیز این کتابخانه در مدرسه روستایی گنجآباد از طرف کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گام مهم و موثری در فرهنگسازی امر کتاب و کتابخوانی در روستاهای شهر ارومیه برداشته شد.
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