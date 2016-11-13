اردوغان خواستار صداقت اتحادیه اروپا در برابر آنکارا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهوری ترکیه در مصاحبه روز یکشنبه خود اتحادیه اروپا را متهم به فشار بر آنکارا برای باز پس گیری درخواست خود برای الحاق به این اتحادیه کرده است.

«اردوغان» در مصاحبه با حریت گفت: اتحادیه اروپا سعی می کند ما را مجبور به عقب کشیدن از این فرآیند کند. اگر آنها ما را نمی پذیرند باید واضح این موضوع را بیان کنند، آنها باید تصمیم خود را بگیرند.

وی همچنین در ادامه سخنان خود با اشاره به برگزیت افزود: صبر ما بی اندازه نیست. اگر نیاز باشد، ما بعدا با مردم خود مشورت خواهیم کرد.

درخواست ترکیه برای الحاق به اتحادیه اروپا به دهه شصت میلادی باز می گردد که مذاکرات میان این کشور با اتحادیه اروپا در این خصوص از سال ۲۰۰۵ رسما آغاز شد.

تنش میان آنکارا و اتحادیه اروپا طی چند روز اخیر و در پی درخواست این اتحادیه مبنی بر لزوم متوقف کردن لایحه برقراری مجدد مجازات اعدام به شدت بالا گرفته است. اتحادیه اروپا همچنین ترکیه را تهدید به در نظر گرفتن تحریم ها علیه این کشور در همین راستا کرده است.