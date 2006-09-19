در ميان قدرتهاي برتر دنيا براي ايران افتخار آفريني كردم / مسئولان اجازه ندهند اين تنها مدال با ارزش دووميداني باقي بماند

احسان حدادي عضو تيم ملي دووميداني ايران و نائب قهرمان جهان بعد از كسب اولين مدال نقره رقابتهاي جام جهاني در يونان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اين مسابقات در سطح قاره اي و با حضور قهرمانان جهان از كشورهاي مختلف برگزار شد.

وي افزود: سطح ديدارها بالا بود ولي در رشته پرتاب ديسك به علت شرايط آب وهوايي نامساعد در هنگام مسابقات هيچ كس نتوانست ركورد خوبي بزند.

حدادي با بيان اينكه ركورد وي ازحد انتظارش كمتر بود گفت: اين اولين مسابقه جام جهاني در اين حد بود كه شركت كرده بودم با وجود كسب مدال كه با زحمت و غيرت ايراني بدست آمد با اين حال ركوردم از حد انتظارم پائين تر بود كه آنهم به دليل افت شرايط بدني ام بعد از 5 روز حضور در اين كشور و شرايط نامساعد جوي بود.

حدادي اظهار داشت: حريفان من در اين رشته همگي از قدرتهاي جهان بودند به طوريكه پرتابگر آمريكايي آخرين ركوردش را دو هفته گذشته در مسابقات جايزه بزرگ جهاني با 69 متر زده بود. ورزشكار كانادايي هم ركورد 69 متر را دارد. با وجود حضور چنين افرادي براي اولين بار موفق شدم همه رقبا را كنار بزنم و با ركورد 62 متر و 60 سانتي متر يك مدال نقره بگيرم.

وي با بيان اينكه توقع دارم مسئولين قدر اين مدال را بدانند گفت: ما تاكنون چنين مدال با ارزشي را در مسابقات جهاني با اين سطح نداشتيم. اين مدال بايد براي ايران حفظ شود و مسئولين هم بايد حمايت هاي خود درخصوص بودجه فدراسيون شرايط ورزشگاهها تمرينات مربيان و حقوق ورزشكاران بعمل آورند.

حدادي تصريح كرد: اگر بخواهيم با همين شرايط موجود در دووميداني كشور پيش برويم فكر نمي كنم بتوانيم اين مدالها را حفظ كنيم و اين عملا تنها مدال جهاني ما خواهد بود.

وي گفت: من تصور نمي كنم با اين امكانات استعداد يابي ها در رشته پرتاب ديسك در كشور به خوبي پيش برود و صددرصد دسترسي به شرايط كسب مدال براي ما دورخواهد شد.