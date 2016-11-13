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۲۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۱۴

کشته و زخمی شدن ۶ نظامی مصری در استان سیناء

کشته و زخمی شدن ۶ نظامی مصری در استان سیناء

منابع مصری از کشته و زخمی شدن شماری از نظامیان این کشور در حملات شمال سینا خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، منابع امنیتی اعلام کردند: یک نظامی مصری در اطراف منطقه الجوره در جنوب شیخ زوید هدف حمله تک تیرانداز ناشناس قرار گرفت و کشته شد.

این منابع بیان کردند: بر اثر انفجار بمب در شمال استان سینا نیز ۵ نظامی مصری زخمی شدند که در میان زخمی شدگان یک افسر به چشم می خورد.

شایان ذکر است، گروه موسوم به «انصار بیت المقدس» خطرناکترین گروه مسلح در شبه جزیره سیناء است که از چندین ماه پیش خود را «ولایت سیناء» نامیده و با گروه تروریستی داعش اعلام بیعت کرده است.

ارتش مصر برای مقابله با تروریست ها در سیناء،‌ عملیات های گسترده نظامی را از چند ماه گذشته در این منطقه آغاز کرده است.

کد مطلب 3823548

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