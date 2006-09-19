رقابت هاي شنا مالزي به لحاظ فني براي ما ارزش داشت/ شناخت بيشتري نسبت به شناگران خود پيدا كرديم

بهزاد مهدي خبازيان در گفتگو با مهر ضمن بيان اين مطلب تصريح كرد: تيم شنا براي برپايي اردوي آمادگي در كوالالامپور حضور پيدا كرده بود و حضور در رقابت هاي آزاد مالزي كه با حضور نه شهر از كشور ميزبان، سنگاپور، هنگ كنگ ، ازبكستان و تيم كشورمان برگزار مي شد فرصتي بود تا شناگران خود را در ميداني كه سطح فني آن نسبتا بالاست بيازماييم.

سرمربي تيم ملي شنا تصريح كرد: دراين رقابت ها 117 شناگر حضور داشتند كه درميان آنها آلكس شناگر مقيم آمريكاي مالزي و قهرمان ازبك شناي پروانه آسيا هم به چشم مي خوردند و همين موضوع بر بار فني مسابقات افزوده بود. هدف اصلي ما ازحضور در اين رقابت ها ارزيابي فني شناگران بود وچندان به مدال هاي كسب شده در اين رقابت ها فكر نمي كنيم.

خبازيان در پايان افزود: رقابت هاي شناي مالزي فرصتي بود تا شناگران خود را تا قبل از آغاز بازي هاي آسيايي دوحه محك بزنيم. به نظر من شناگران كشورمان به سطحي رسيده اند كه در رقابت هاي بين المللي مدال كسب كنند. ضمن اينكه اين رقابت ها براي من به عنوان يك مربي هم نكات فني بسياري دربرداشت كه اميدوارم بتوانم در رقابت هاي آتي از تجارب خودم به بهترين نحو بهره بگيرم.