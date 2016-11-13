صالحین ورامین با اقتدار هاوش گنبد را شکست داد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور شامگاه یکشنبه در شهرهای مختلف پیگیری شد که در یکی از جذاب ترین دیدارهای این هفته، تیم های صالحین ورامین و هاوش گنبد به مصاف یکدیگر رفتند.

تیم صالحین ورامین که طی هفته های اخیر نتایج قابل قبولی را کسب کرده و در هفته پنجم لیگ برتر نیز تیم مدعی و پرستاره بانک سرمایه را شکست داده بود، تلاش داشت تا با برتری مقابل نماینده والیبال گنبد، به موفقیت های خود ادامه دهد.

نماینده والیبال ورامین که در سالن شهید گلعباسی و با حضور صدها نفر از تماشاگران و علاقه مندان به والیبال به مصاف هاوش گنبد رفته بود، بازی بهتری را از خود به نمایش گذاشت.

شاگردان محمد ترکاشوند که از پیروزی هفته گذشته مقابل بانک سرمایه انگیزه مضاعف پیدا کرده بودند، در ست نخست توانستند با نتیجه ۲۵ بر ۱۵ مقابل هاوش گنبد به برتری برسند.

در ست دوم اگرچه نماینده گنبد تلاش داشت تا باخت ست اول را جبران کند اما نماینده والیبال ورامین توانست با تکیه بر تشویق هواداران خود با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ از حریف پیش افتاده و به یک پیروزی دیگر در لیگ برتر والیبال نزدیک شود.

در ست سوم نیز تیم صالحین ورامین بازی برتری را از خود نشان داد و در نهایت توانست با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ مقابل نماینده والیبال گنبد به برتری برسد.

تیم صالحین ورامین با پیروزی سه بر صفر مقابل نماینده والیبال گنبد، در جدول رده بندی مسابقات صعود کرد.