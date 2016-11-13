۵ زخمی در انفجار بمب در نزدیکی موکب حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، فرماندهی عملیات بغداد از زخمی شدن پنج نفر بر اثر انفجاری که موکب حسینی را در شرق بغداد هدف قرار داد خبر داد.

سعد معن سخنگوی فرماندهی عملیات بغداد اعلام کرد: انفجار بمب در نزدیکی موکب حسینی در جاده شبکه ارتش در شرق بغداد سبب زخمی شدن پنج نفر شد. نیروهای امنیتی مکان را به محاصره درآوردند و زخمی شدگان را به بیمارستان نزدیکی برای درمان انتقال دادند.

بر اثر انفجار خودرو بمبگذاری شده در منطقه العبیدی در شرق بغداد نیز یک نفر کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند. انفجار بمب در شهرک صدر نیز به زخمی شدن سه نفر منجر شد. در انفجار بمب در داخل مینی بوسی در جاده محمد القاسم یک نفر کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند. انفجار بمب در داخل خودرو کیا در منطقه الشعب بغداد نیز چهار زخمی به دنبال داشت.

همچنین عصر امروز یک بمب در مسیر نیروهای نظامی در منطقه التاجی منفجر شد و بمبی دیگر در مسیر زوار در جاده سریع به سوی الشعله منفجر شد. این انفجارها تلفاتی به دنبال نداشتد و فقط خسارات مادی به دنبال داشتند.