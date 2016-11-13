کارخانه های صنعتی در مصرف آب صرفه جویی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی مهدی مقدم ظهر یکشنبه در جلسه ارائه دستاوردهای پروژه جایکا اظهار داشت: کارخانه ها باید در استفاده از آب صرفه جویی کنند چراکه با استفاده بی رویه از آب در زمان خشکسالی پیامدهای جدی را در اینده به دنبال دارد.

وی گفت: طرح منارید به درآمد و معیشت استان کمک کرده که پیش بینی می‌شود این طرح گسترش یابد.

مدیرکل منابع طبیعی و ابخیزداری چهارمحال و بختیاری یادآور شد: طرح پنج ساله جایکا پنج سال گذشته در شهرستان کوهرنگ اجرا شد.

وی گفت: تا پایان سال جاری فاز دوم طرح جایکا نیز در شش استان حوزه کارون اجرا خواهد شد.

انسان ها نقش بسزایی در حفظ منابع طبیعی دارند

سرپرست تیم طرح جایکا گفت: در ۱۰۰ سال اخیر در کشور ژاپن یک سوم منطقه های کوهستانی دارای پوشش های گیاهی نبوده است که زمینه برای افزایش پوشش گیاهی فراهم شود.

سیایچی میشیما اظهار داشت: در ژاپن مشکلاتی از جمله سیلاب و فرسایش خاک وجود داشت.

میشیما تصریح کرد: در طرح جایکا انسان ها نقش بسزایی دارند و برای تحقق اهداف این طرح باید باهم همکاری و وارد مرحله اجرایی شوند.

سرپرست تیم طرح جایکا بیان کرد: اهداف این طرح توسعه جنگل ها و مرتع می باشد و همچنین دلیل همکاری ایران و ژاپن صرفا جهت استفاده از تجربیات ژاپن است.