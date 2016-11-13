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۲۳ آبان ۱۳۹۵، ۱۸:۳۳

عضو شورای شهر تهران خواستار شد:

رسیدگی به مشکلات شهروندان و کمبود پارکینگ در واحدهای نوسازی شده

رسیدگی به مشکلات شهروندان و کمبود پارکینگ در واحدهای نوسازی شده

حبیب کاشانی عضو شورای شهر تهران با حضور در ساختمان اصلی شهرداری منطقه ۱۷ به مشکلات شهروندان درالشهدای تهران رسیدگی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عضو شورای اسلامی شهر تهران روز چهارشنبه نوزدهم آبان ماه با حضور در ساختمان اصلی شهرداری منطقه ۱۷ با جمعی از شهروندان این منطقه دیدار کرد و از نزدیک در جریان روند رسیدگی به مشکلات ایشان قرار گرفت.

این دیدار با حضور بیست و پنج نفر از شهروندان ساکن در محلات چهارده گانه این منطقه برگزار شد و مشکلاتی نظیر کسری پارکینگ در املاک نوسازی شده مورد بررسی این عضو شورای شهر قرار گرفت.

رشد نوسازی در املاک بافت فرسوده شهری در محلات این منطقه از نقاط قوتی بود که در این دیدار مورد توجه کاشانی قرار گرفت.

گفتنی است این دومین حضور حبیب کاشانی در منطقه ۱۷ است که طی سال جاری انجام شده است.

کد مطلب 3823558

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