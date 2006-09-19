85 ساعت مانده به بازگشايي دانشگاه ها و نرخ نامعلوم غذاي دانشجويي 85

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، معاونين دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ها در عين اينكه در انتظار ابلاغيه كتبي وزارت علوم در خصوص نرخ غذاي دانشجويي در سال تحصيلي جديد هستند، گوشه چشمي نيز به قيمت 140 تومان عنوان شده در آخرين گردهمايي سراسري معاونين دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ها دارند و برخي نيز عنوان مي كنند كه تا زمان دريافت ابلاغيه كتبي از سوي وزارت علوم مانند رويه سال گذشته اقدام خواهند كرد.

افزايش قيمت غذاي دانشجويي امري است كه هر چند هر ساله اتفاق مي افتد اما بايد بر اساس ديدگاه هاي كارشناسانه صورت گيرد. از آنجايي كه وزارت علوم به عنوان يك وزارتخانه دانش گرا بايد كليه تصميمات خود را كارشناسانه اعلام كند لذا بايد اظهارات معاون دانشجويي وزارت علوم مبني بر افزايش قيمت غذا را در سي و نهمين گردهمايي سراسري معاونين دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ها اظهاري كارشناسانه دانست.

با وجود تناقضات مسئولان در اين زمينه مي توان احتمال داد كه وزارت علوم به تازگي به فكر كار كارشناسي در زمينه بهاي ژتون غذاي دانشجويان افتاده است.

معاونان دانشجويي برخي دانشگاه ها در اظهارات مختلفي اعلام كرده اند قيمت غذا را با نظر وزارت خانه تغيير مي دهند و برخي ديگر نيز اعلام كرده اند، قيمت اعلام شده در نشست معاونان دانشجويي بهاي نهايي ژتون غذاي دانشجويان است و غذا را كمتر از 140 تومان توزيع نمي كنند.

منتظر ابلاغ از تهران هستيم / قيمت مبنا را 140 تومان قرار مي دهيم

دكتر بصيرزاده - معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه شهيد چمران اهواز در گفتگو با خبرنگار مهر در اين زمينه گفت: قيمت غذا در سال جديد را هنوز به دانشجويان اعلام نكرده ايم و منتظر ابلاغ از تهران هستيم. قيمت 140 تومان كه در سي و نهمين نشست معاونين دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ها عنوان شد يك قيمت توافقي بوده اما قيمت تمام شده غذا بيش از اين مبلغ است.

وي افزود: مصوبه قطعي سي و نهمين نشست معاونين دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ها اين بود كه قيمت غذا براي دانشجويان روزانه و شبانه يكسان باشد. قيمت مبنا در زمينه غذاي دانشجويي را 140 تومان قرار مي دهيم مگر اينكه خلافش ثابت شود و ابلاغيه اي از سوي وزارت علوم برسد.

قيمت 140 تومان به دانشجويان اعلام شد

به گزارش مهر، دكتر منصور صاحب الزماني - معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه باهنر كرمان نيز در خصوص قيمت غذاي دانشجويي در سال جاري گفت: "دانشگاه باهنر كرمان بر اساس مصوبه سي و نهمين گردهمايي معاونين دانشجويي و فرهنگي رفتار مي كند. دكتر ملاباشي تأكيد بر قيمت 140 تومان داشتند كه اين قيمت به دانشجويان اعلام شده است."

تا زماني كه ابلاغيه وزارت علوم نيايد غذا را با افزايش قيمت عرضه مي كنيم

حسين عزيزي - معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه كردستان نيز اظهار داشت: قيمت غذاي دانشجويي در سال جديد تحصيلي تصويب نهايي نشده است، احتمالا قيمت غذا همان 140 تومان باشد و ما هم تا زماني كه نامه اي جهت تعيين قيمت نهايي غذا نيايد 140 تومان دريافت مي كنيم.

تا ابلاع كتبي از سوي وزارت علوم نيايد قيمت ها را تغيير نمي دهيم

بر طبق اين گزارش، حجت الاسلام دكتر عابدين درويش پور - معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه لرستان گفت: منتظر ابلاغ قيمت نهايي غذا از سوي وزارت علوم هستيم. در سي و نهمين نشست معاونين دانشجويي و فرهنگي قيمت غذا 140 تومان عنوان شد اما منتظر ابلاغيه وزارت علوم هستيم. تا ابلاع كتبي از سوي وزارت علوم نيايد قيمت ها را تغيير نمي دهيم.

منتظر دستور العمل كتبي از وزارتخانه هستيم

به گزارش مهر، دكتر سعيد ميرزا نژاد - معاون دانشجويي و فرهنگي دانشگاه مازندران در خصوص قيمت غذاي دانشجويي گفت: منتظر دستور العمل كتبي از وزارتخانه هستيم. آنچه در سي و نهمين گردهمايي عنوان شد افزايش قيمت به 135 تا 140 تومان بود، هر چند اين قيمت مورد اعتراض يكي از دانشگاه ها واقع شد. احساس مي شود بهاي غذا در سال جديد همان مبلغ عنوان شده در نشست اخير معاونين دانشجويي و فرهنگي دانشگاه ها باشد.

وي افزود: اگر تا فردا نرخ نهايي غذاي دانشجويي از سوي وزارت علوم اعلام كتبي نشود به صورت تلفني استعلام مي كنيم اما تا دستور نهايي وزارتخانه، همان 120 تومان گذشته را ملاك عمل قرار مي دهيم.