مجله مهر: «عاقبت بخیری تمام بچه‌هایم را از امام حسین می‌خواهم»، «...کمکش کن به راه راست هدایت شود»، «یا عباس تو را قسم می‌دهم که مشکل این دختر را حل کنی ...» هرکس روی پارچه یک خواسته نوشته است. پارچه‌ای که قرار است پیام مردم آغاجاری خوزستان را به کربلا برساند.

روی دوشش پارچه‌ای بسته که پر از امضا و دست‌نوشت است. ساعت‌ها از نجف پیاده آمده تا به موکب امام رضا برسد. نفس تازه می‌کند و از راز پارچه روی دوش خود می‌گوید.

خودش را پیکی می‌داند که از طرف مردم شهرش آمده تا به مناسبت پیاده‌روی اربعین پیام‌رسان آن‌هایی باشد که نتوانستند خود را به کربلا برسانند. «از دوست و آشنا خواستم تا اگر خواسته‌ای دارند یا پیامی دارند برای امام حسین بنویسند. بعد هم نامه‌شان را با زعفران مشهد امضا کردیم تا حضرت عباس کمک کند و مشکلشان برطرف شود.»