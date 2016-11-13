گلباران شهرداری اراک در خانه نفت و گاز گچساران

به گزارش خبرنگار مهر ، تیم فوتبال نفت و گاز گچساران توانست با نتیجه پرگل چهار برصفر تیم شهرداری اراک را درهم بکوبد تا با روحیه و آمادگی بالایی به مصاف بازی حساس خود در جام حذفی مقابل فولاد خوزستان برود.

در این بازی تیم نفت و گاز گچساران در هر دو نیمه تیم برتر میدان بود و توانست با ارایه یک فوتبال تهاجمی و زیبا قدرت خود را بر حریف دیکته کند و با زدن یک گل در نیمه اول و همچنین سه گل دیگر در نیمه دوم توانست به یک پیروزی شیرین ۴ بر صفر دست یاید.

شرح گلهای تیم نفت گچساران در این دیدار :

گل اول در در دقیقه ۳۶ : علی کرمی بازیکن خوش تکنیک نفتی ها از روی یک ضربه ایستگاهی از گوشه سمت راست از فاصله ۳۵ متری توپ را بطور مستقیم وارد دروازه حریف کرد.

گل دوم در دقیقه ۵۳: باز هم علی کرمی توپ ارسالی کوشا بهایی پور از سمت چپ را با ضربه دقیق به گوشه دروازه حریف فرستاد تا در این بازی خود و تیمش را دو گله کند.

گل سوم در دقیقه ۷۶ : ضربه ایستگاهی هادی خنیفر که از فاصله ۲۵ متری زده شد با دفع ناقص دروازبان حریف و در شلوغی محوطه شش قدم تیم شهرداری اراک جلوی کوشا بهایی پور قرار گرفت و این مهاجم تکنیکی براحتی گل سوم را برای نفت گچساران به ثمر رساند.

گل چهارم در دقیقه ۹۰+۱ : در شرایطی که تیم حریف شکست را در این بازی پذیرفته بود علی رعیت بازیکن تازه وارد تیم نفت و گاز توانست از روی پاس عمقی محمد رضا مظاهری با جا گذاشتن مدافع حریف و در شرایطی تک به تک با دورازبان با ضربه فنی به گوشه دروازه گل چهارم این دیدار را به نام خود ثبت کرد.

از نکات این دیدار می توان به بازی خوب و هماهنگ شاگردان داریوش یزدی اشاره کرد که بعد از چند هفته ناکامی در کسب پیروزی توانستند با اختلاف گل زیاد حریف خود را از پیش رو بردارند.

همچنین بازیکنان بومی طلایی پوشان در این بازی نقش بسزایی در کسب این پیروزی خانگی ایفا کردند و سه گل از چهار گل این تیم توسط بازیکنان بومی به ثمر رسید و همینطور در امر گلسازی هم روز درخشانی را سپری کردند.

حواشی این بازی :

هواداران تیم نفت و گاز گچساران توانستد بعد از حدود سه ماه در این بازی خانگی بازی تیم محبوب خود را از نزدیک تماشا کنند و تا پایان تیم را مورد حمایت همه جانبه خود قرار دادند.

در اواسط نیمه اول این بازی هواداران تیم نفت گچساران با سر دادن شعار " پورحیدری روحت شاد" یاد و خاطره اسطوره فوتبال کشورمان مرحوم منصور پورحیدری را زنده نگه داشتند.

در بین دو نیمه این بازی از طرف امور ورزش نفت از پیشکسوت فوتبال شهرستان گچساران آقای بهادر طاهر زاده قدردانی شد.

اتابک نمازی مدافع باتجربه و ثابت تیم نفت و گاز گچساران در نیمه اول دچار مصدومیت شد و در شرایطی که این تیم در جام حذفی بازی حساسی در پیش دارد نبود احتمالی این مدافع می تواند برای نفتی های گچساران دردسرساز باشد.

گفتنی است تیم فوتبال نفت و گاز گچساران با کسب این پیروزی پرگل توانست با ۱۸ امتیاز و تفاضل گل بهتر در پایان هفته دهم در جایگاه دوم گروه اول لیگ دسته دو قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر ، دیدار بعدی این تیم در رقابتهای جام حذفی در روز پنج شنبه ۲۷ آبان ماه در مرحله یک هشتم نهایی مقابل تیم فولاد خورستان در ورزشگاه غدیر اهواز و به میزبانی تیم خوزستانی خواهد بود.