آزاد سازی هزاران کیلومتر/حشدالشعبی آماده نبرد سخت در محور غربی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، رائد شاکر جودت رئیس پلیس عراق اعلام کرد: نیروهای پلیس مساحت محور جنوبی در استان نینوا که بالغ بر ۱۸۴۶ کیلومتر مربع می شود را آزاد کرده اند.

وی افزود: این نیروها ۹۴ روستا را آزاد و ۹۳۵ داعشی را از زمان شروع عملیات نینوا ما داریم می آییم، به هلاکت رسانده اند.

آخرین وضعیت جنگ در ساحل چپ موصل

عبدالامیر رشید یارالله فرمانده عملیات نینوا ما داریم از آزاد سازی کوی کرکوکلی و نفوذ به دو منطقه ساحل چپ شهر موصل خبر داد و اعلام کرد: نیروهای مبارزه با تروریسم کوی کرکوکلی را به طور کامل پاکسازی کرد و وارد کوی البکر و کوی عدن در ساحل چپ موصل شد.

سرنگونی پهپاد داعش

یک منبع محلی در استان نینوا گفت: نیروهای مبارزه با تروریسم عراق یک پهپاد وابسته به داعش را در ساحل چپ مصل منهدم کرده اند.

این منبع بیان کرد: پدافند نیروهای مبارزه با تروریسم یک پهپاد را در کوی الانتصار در ساحل چپ در شرق نینوا هنگامی که در حال پرواز بر فراز نیروهای عراقی بود ساقط کردند. این پهپاد مجهز به دوربین بود.

حشد الشعبی آماده نبرد سخت

جواد الطلیباوی فرمانده محور غربی عملیات نینوا ما داریم می آییم گفت: نیروهای حشدالشعبی آماده آغاز مرحله سوم از عملیات آزادسازی محور غربی که سخت ترین خواهد بود، هستند.

وی افزود: این مرحله بر خلاف مراحل قبلی که جنگ خودروهای بمبگذاری شده بود، رویارویی و تقابل است و داعش با همه توان خود خواهد جنگید زیرا نمی خواهد که اراضی را در این منطقه از دست بدهد زیرا خط اصلی ارتباطی آن با سوریه است.

این فرمانده حشدالشعبی تاکید کرد: حشدالشعبی در مراحل اول و دوم موفق به آزاد سازی ۴۸ روستا و مساحتی بالغ بر ۲۰۰۰ کیلومتر و نیز جاده اصلی منتهی به موصل به طول ۱۲۰ کیلومتر شده است.