يك هفته به ملي پوشان استراحت داديم/ براي بازيهاي آسيايي دوحه به شرايط مطلوب مي رسيم

اكبراحدي سرمربي تيم ملي بوكس در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اظهار اين مطلب افزود: ملي پوشان از امروز استراحت مي كنند و از روز سوم مهر به اردو بازمي گردند تا تمرينات خود را از سربگيرند.

وي افزود: براي مدت مرخصي برنامه تمريني مخصوص به بوكسورها داده شده تا ضمن حفظ فرم ايده آل آمادگي آنها براي مسابقات بيشتر شود.

احدي خاطرنشان كرد: دور جديد تمرينات تيم با جديت بيشتري دنبال مي شود تا اعضا بيش از پيش براي مسابقات آماده شوند.

وي وضعيت نفرات حاضر در اردو را مثبت ارزيابي كرد و يادآور شد: ملي پوشان از آمادگي مطلوبي برخوردارند و در فرصت باقي مانده به اوج آمادگي خواهند رسيد و اميد است كه در مسابقات دوحه عملكرد قابل قبولي از خود ارائه دهند.

وي درخصوص بازي ستارگان آسيا نيز گفت: سپهوند ، مظاهري و دلاوري پنجشنبه 30 شهريورماه تهران را به مقصد ابوظبي ترك مي كنند تا در قالب تيم ستارگان آسيا مقابل تيم ملي آمريكا صف آرايي كنند.

مسابقه ستارگان آسيا با تيم ملي آمريكا روزجمعه 31 شهريورماه جاري برگزار خواهد شد.