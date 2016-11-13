کاهش حضور نظامی ناتو در مرزهای روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، «جرمی کوربین» رهبر حزب کارگر انگلستان ضمن انتقاد از رئیس جمهور روسیه در عین حال خواستار کاهش حضور نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در مرزهای شرقی اروپا با روسیه شد.

وی گفت انتقادهای بسیار زیادی به «ولادیمیر پوتین» دارد اما باید از تشدید تنش ها با روسیه اجتناب شود.

کوربین گفت: من فکر می کنم روندی باید ایجاد شود تا طی آن سعی شود مرزهای شرقی اروپا با روسیه غیرنظامی شود.

وی تاکید کرد: ما باید نیروهایما(ناتو) از آنجا دور کنیم . ما نمی توانیم در یک جنگ سرد جدید گرفتار شویم.

گفتنی است انگلستان صدها نظامی و جنگنده خود را در مرزهای شرقی اروپا مستقر کرده است.