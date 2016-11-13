به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی بعد از ظهر یک شنبه در نشست گاز رسانی به روستاهای چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه ۵۷ روستای چهارمحال و بختیاری از نعمت گاز برخوردار شدند، اظهار داشت: این روستاها طی سه سال گذشته گازرسانی شده اند.

وی گفت: دولت طی فعالیت خود در این استان گام های بلندی در مسیر گاز رسانی به روستاهای این استان برداشته است.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: گاز رسانی به روستاهای استان چهارمحال و بختیاری به ویژه روستاهای سخت گذر از مهمترین اهداف دولت است.

وی افزود: همکاری ارگان های مختلف از جمله محیط زیست، منابع طبیعی، شرکت گاز و راه و شهر سازی در مسیر گاز رسانی به روستاهای استان ضروری است.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: چهارمحال و بختیاری استانی سردسیر است که ضرورت دارد تمام روستاهای آن از نعمت گاز برخوردار شوند.