كوفي عنان نقش سازمان ملل در عراق را بررسي مي كند

به گزارش خبر گزاري" مهر" به نقل از خبر گزاري فرانسه ، كوفي عنان دبير كل سازمان ملل گفت كه وي اواخر هفته به گفتگو با كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا و جرمي استاك نماينده ويژه انگليس در عراق و جلال طالباني رئيس كنوني شوراي حكومتي عراق پرداخته است .

وي افزود : طالباني در اين گفتگو خاطر نشان كرده است كه آنها به كمك و نظر سازمان ملل نياز دارند .زيرا اين شورا عراق را آماده انتخاب دولت موقت كه قرار است در ماه ژوئن انتخاب شود مي كند .



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