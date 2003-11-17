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۲۶ آبان ۱۳۸۲، ۲۱:۲۷

كوفي عنان نقش سازمان ملل در عراق را بررسي مي كند

كوفي عنان دبير كل سازمان ملل امروز اعلام كرد : وي در حال بررسي چگونگي كمك سازمان ملل براي تشكيل دولت جديد در عراق است .

به گزارش خبر گزاري" مهر" به نقل از خبر گزاري فرانسه ، كوفي عنان دبير كل سازمان ملل گفت كه وي اواخر هفته به گفتگو با كالين پاول وزير امور خارجه آمريكا و جرمي استاك نماينده ويژه انگليس در عراق و جلال طالباني رئيس كنوني شوراي حكومتي عراق پرداخته است .
وي افزود : طالباني در اين گفتگو خاطر نشان كرده است كه آنها به كمك و نظر سازمان ملل نياز دارند .زيرا اين شورا عراق را آماده انتخاب دولت موقت كه قرار است در ماه ژوئن انتخاب شود مي كند .
کد مطلب 38236

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