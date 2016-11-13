کمترین سرانه پرداخت مالیات قطعی مربوط به خراسان جنوبی است

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی یعقوب نژاد عصر یکشنبه در کارگروه اقتصادی شهرستان بشرویه که با هدف بررسی مشکلات مالیاتی کارگاه های تولیدی برگزار شد، گفت: به منظور خدمت رسانی بهتر به مردم شهرستان بشرویه نمایندگی امورمالیاتی این شهرستان به سطح اداره ارتقا پیدا کرد.

یعقوب نژاد بیان کرد: مالیات یک هزینه اجتماعی است که به منظور تامین قسمتی از هزینه های دولتی، تامین امنیت و برقراری عدالت اجتماعی و... اخذ می شود و مالیات سه کارکرد ویژه بودجه ای، اقتصادی و اجتماعی دارد.

یعقوب نژاد ادامه داد: مالیات به حساب خزانه عمومی کشور واریز می شود و سپس بازگشت خورده و در مواردی چون جاده، دانشگاه، بیمارستان و... مورد استفاده قرار می گیرد.

مدیرکل امور مالیاتی استان خراسان جنوبی گفت: ۲۰ درصد از کل درآمد شهرداری ها و دهیاری ها از مالیات اخذ شده تامین می شود و نیز یک درصد به حساب بهداشت و درمان برای مباحث بیمه و بهداشت واریز می شود.

یعقوب نژاد اظهار داشت: مبلغ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال تاکنون به دو شهرداری و دهیاری های شهرستان از محل درآمدهای مالیاتی واریز شده است.

مدیرکل امور مالیات استان خراسان جنوبی با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد اعتبارات دهیاری ها از مالیات تامین می شود، گفت: از نیمه دوم سال ۸۷ تاکنون بالغ بر ۲۱ میلیارد ریال به حساب شهرداری ها و دهیاری های بشرویه واریز کرده ایم.

یعقوب نژاد گفت: طبق تاکیدات مقام معظم رهبری باید درآمد دیگری جایگزین درآمد نفتی شود و یکی از بهترین منابع درآمدهای داخلی و خصوصا مالیات است.

وی افزود: جایگزینی درآمدهای مالیاتی به جای درآمدهای نفتی به منظور فشار بر مودیان نیست بلکه از ظرفیت پنهان اقتصاد کشور تامین خواهد شد تا بتوانیم شاهد افزایش اشتغال و سرمایه گذاری مولد باشیم.

مدیرکل امورمالیاتی استان خراسان جنوبی گفت: طبق اصلاحیه جدید قوانین مالیاتی از سال ۹۵ فعالیت خود را به نحواحسن ادامه خواهیم داد.

وی با اشاره به اینکه استانی کم برخوردار هستیم و رکود اقتصادی را بیشتر در این استان شاهد می باشیم قول پیگیری برای رفع مشکلات واحد های تولیدی را داد.

یعقوب نژاد اظهار داشت: طی سالهای اخیر خراسان جنوبی از لحاظ مالیاتی رتبه ای ندارد و کمترین سرانه پرداخت مالیات قطعی را داریم.

فرماندار شهرستان بشرویه نیز در این جلسه بر تلاش برای رفع مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی تاکید کرد و گفت: با توجه به خشکسالی های اخیر سرمایه گذاری می تواند رونقی به اقتصاد و اشتغال این شهرستان بخشد که متاسفانه سرمایه گذاران با وجود مباحث مالیاتی رغبت کمتری نشان می دهند.

علیرضا زمان زاده بیان کرد: با وجود محرومیت ها و کمبود درآمدها سرمایه گذاری در بشرویه به سختی انجام می شود.

وی ادامه داد: حمایت از سرمایه گذار یکی از مهم ترین اموری ست که باید در این شهرستان در دستور کار قرار گیرد.

زمان زاده اظهار داشت: معافیت مالیاتی و در نظرگرفتن تخفیفات ویژه از جمله راهکارهایی ست که می توان از آنها حمایت کرد.

فرماندار بشرویه به جد خواستار کمک به تولیدکنندگان شهرستان در مباحث مالیاتی شد.