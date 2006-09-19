ماه رمضان افزايش فعاليت سازمانهاي اسلامي فرانسه را در پي دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از اسلام آنلاين، حاج تامي برز رئيس اتحاديه سازمانهاي اسلامي فرانسه، گفت: آغاز ماه مبارك رمضان براي تأكيد بر فعاليتهاي اين سازمان پوششي اسلامي بسيار مؤثر است.

اتحاديه سازمانهاي اسلامي فرانسه هر ساله 200 هزار تقويم اوقات شرعي ماه رمضان را ميان مسلمانان سراسر كشور توزيع مي كند.

برز افزود: اين تقويم اهميت ويژه اي براي مسلمانان مناطق دور افتاده و حومه شهرها دارد، چرا كه آنها براي تعيين وقت افطار و سحر به چنين تقويمي احتياج دارند.

حدود 5 تا 6 ميليون مسلمان در فرانسه زندگي مي كنند كه اين تعداد بزرگترين اقليت اسلامي اروپا را تشكيل مي دهند .

متصدي مسجد دعوي در پاريس گفت: تقويم اوقات شرعي ماه مبارك رمضان تنها به زمان مربوط نمي شود بلكه هويت فرهنگي مسلمانان است كه به عنوان يك سنت به نسلهاي بعدي منتقل مي شود.

تقويم اوقات شرعي در فرانسه به زبانهاي مختلفي چون اردو، تركي، عربي، فرانسه، انگليسي منتشر مي شود.

