به گزارش خبرنگار مهر ، نعمت الله دستیاری عصر یک شنبه در جلسه شورای ترافیک شهرستان پلدختر گفت: باوجود جاده ترانزیتی و عبور وسایل نقلیه سبک و سنگین و گران بودن عوارض آزادراه، بیشتر خودروها از این شهرستان عبور می کنند.

وی بر لزوم شناسایی و اصلاح نقاط حادثه خیز در این شهرستان تاکید کرد و گفت: اداره راه و شهرسازی شهرستان پلدختر اصلاح و رفع نقاط حادثه خیز شهرستان را در دستور کارخود قرار دهد.

وی با بیان این که نقاط حادثه خیز از عوامل مهم وقوع تصادفات جاده ای است افزود: نقاط حادثه خیز خطرناکی در جاده پلدختر - خرم آباد وجود دارد از جمله سه راهی «بابازید» که باید برای طراحی فنی و رفع نقاط حادثه خیز مکاتباتی با استان صورت گیرد و چراغ چشمک زن و سرعت گیر در این محل نصب شود.

ساماندهی و جمع آوری نخاله های ساختمانی در پلدختر

وی گفت: مینی بوس های مسیر چول هول بدون بیمه هستند که کار خطرناکی است و پلیس راهور نباید اجازه تردد به این گونه وسایل نقلیه عمومی بدهد و باید از رفت و آمد آنها جلوگیری کند.

فرماندار پلدختر اظهار داشت: شهرداری پلدختر با ماشین هایی که نخاله های ساختمانی را در حومه شهر پلدختر تخلیه می کنند و موجب زشتی چهره می شوند برخورد کند.

دستیاری بر ساماندهی و جمع آوری نخاله های ساختمانی در شهرپلدختر تاکید کرد و افزود: بخشی از دیواره ساحلی شهر پلدختر در سیل سال ۸۴ تخریب شده و هنوز بازسازی نشده که به محل تجمع زباله و نخاله های ساختمانی تبدیل شده و چهره شهر را ناخوشایند کرده، شهرداری باید نسبت به جمع آوری آنها اقدام کند.

وی از تخلیه و تلنبار کردن نخاله های ساختمانی در خیابان ساحلی شهر به عنوان یکی از معضلات و چالش ها یاد کرد و گفت: به منظور حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن با رها کنندگان نخاله های ساختمانی برخورد جدی شود.

فرماندار پلدختر گفت: دستفروشان سطح شهر برای زیبا سازی و منظم شدن شهر در برنامه داریم آنها را در یک مکان معین به نام «بازارچه امید» ساماندهی کنیم.

دستیاری افزود: مینی بوس های برون شهری که اقدام به جابجایی مسافر روستایی می کنند و در بلوار امام مستقر هستند باید درمکانی خاص ساماندهی شوند.

خیابان های پلدختر نیاز به خط کشی عابر پیاده دارند

رئیس اداره راهنمایی و رانندگی پلدختر گفت: مینی بوس هایی که به صورت پراکنده در سطح شهر فاقد بیمه و معاینه فنی هستند با آنها برخورد خواهد شد.

سروان رضا نصیری افزود: همه معابر و خیابان های سطح شهر به ویژه معابر مقابل مدارس و پایانه مسافربری نیاز به خط کشی عابر پیاده دارند.

وی گفت: پیشنهاد می شود تقاطع تنگ علی مسدود شود و حدود ۱۰۰ متر جلوتر، این تقاطع ایجاد شود زیرا این محل حادثه خیز بوده و باعث تصادف می شود.

وی افزود: در جریان حفاری ها و کنده‌کاری هایی که توسط ادارات در سطح شهر انجام می شوند و از شهرداری مجوز دریافت می کنند به اداره راهنمایی ورانندگی مراجعه کنند تا این اداره نسبت به گماردن مامور و نصب علائم هشدار دهنده اقدام کند تا باعث تصادف و خسارت نشود.

رئیس اداره راهنمایی و رانندگی پلدختر گفت: با توجه به نزدیکی اربعین حسینی و تردد زائران به طور موقت و در این ایام کنده‌کاری در سطح شهر متوقف شود.

سروان نصیری افزود: هم اکنون در خیابان اصلی جنب بانک قوامین شهر پلدختر حفاری صورت گرفته که باید ترمیم شود.

نهضت آسفالت در شهر پلدختر

شهردار پلدختر هم در این جلسه گفت: شهرداری با ماشین های سیار که در سطح شهر با بلندگو اقدام به فروش میوه کرده و موجب آلودگی صوتی می شوند برخورد می کند.

جهانگیر اکبری افزود: نهضت آسفالت در شهر پلدختر از چند روز پیش آغاز شده و تا آسفالت شدن تمام خیابان ها و کوچه ها ادامه دارد.

وی گفت: محدوده قانونی شهر با نصب تابلو مشخص و علائم هشدار دهنده و سرعت گیرها در سطح شهر نصب شده و نخاله هایی که در سطح شهر توسط شهروندان ریخته می شوند هر هفته جمعه ها به وسیله شهرداری جمع می شوند.

اکبری افزود: سالن چند منظوره شهرداری، با کلی هزینه احداث و تجهیزات آن کامل شده ولی به دلیل نبود ترانس برق، مشکل برق دارد که انتظار می رود اداره برق شهرستان برای رفع این مشکل همکاری کند.

شهردار پلدختر اظهار داشت: در بستن تقاطع ها سلیقه ای عمل شده و در این رابطه نظرات مختلفی مطرح می شود به طوریکه این امر باعث شده تا کنون در شهر ۱۰ نقطه باز و بسته شود.

اکبری در ادامه افزود: بازرسانی در حال بررسی نقاط ترافیکی شهر هستند که باید منتظر ماند تا جواب این بررسی آماده و نقاط به صورت کارشناسی معلوم و مشخص شود.

اتخاذ تمهیدات لازم برای جابجایی زائران در ایام اربعین

احسان بیرانوند رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان پلدختر هم گفت: نصب سرعت گیر در سه راه «بابازید» و افرینه ظرف مدت یک ماه آینده صورت خواهد گرفت.

وی افزود: پیچ موجود در مسیر روستای «پران پرویز» پلدختر خطرناک است بدین منظور باید در این محل زیر گذر احداث و چراغ چشمک زن نصب شود.

وی گفت: ماشین شویی ها در پلدختر علاوه بر این که چهره شهر را زشت کرده اند موجب بروز تصادف می شوند که باید در این مورد فکر اساسی برای ساماندهی آنها صورت گیرد.

رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای پلدختر با بیان این که تمهیدات لازم برای جابجایی زائران در ایام اربعین حسینی در این شهرستان اندیشید شده است، گفت: با توجه به اربعین حسینی از ۲۵ آبان تا پنجم آذر سال جاری تنها اتوبوس های پلدختر مجاز به سوار کردن و جابجایی مسافران مهران هستند.