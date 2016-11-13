معاون وزیر ورزش و جوانان از پروژه «هتل ورزش» گرگان بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمناف هاشمی معاون پشتیبانی و توسعه منابع وزارت ورزش و جوانان شامگاه یکشنبه در بازدید از پروژه نیمه تمام هتل ورزش گرگان نوید داد که این پروژه در سال ۹۶ افتتاح و بهره برداری برسد.

ساخت پروژه هتل ورزش گرگان از سال ۸۱ آغاز و با اعتبار ۱۱۰ میلیون تومان فونداسیون آن تکمیل شد، اما پس از آن به دلیل نبود اعتبارات کافی به مدت ۱۰ سال این پروژه راکد ماند و مجددا در سال ۹۱ مراحل تکمیل آن آغاز شد و تا کنون ۶۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

تکمیل این پروژه به هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار نیاز دارد که در صورت تامین اعتبار در سال ۹۶ افتتاح و بهره برداری خواهد رسید.

پروژه هتل ورزش گرگان با پنج هزار متر مربع مساحت، قابلیت پذیرش ۲۴۷ نفر را خواهد داشت و دارای ۵۸ اتاق، دو سوئیت، سالن کنفرانس، نمازخانه و رستوران است.