پاکسازی ۳۰ منطقه آلوده در مازندران/۵۳ هزار معتاد تحت پوشش درمان

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی رستمی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر که با هدف رسیدگی به وضعیت مناطق آسیب پذیر امت آباد و رضوان ۳۸ آمل در فرمانداری این شهرستان تشکیل شد گفت: پاکسازی مناطق آلوده استان نیازمند عزمی بیشتر و تلاش مضاعف است.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران با اشاره به بازدید میدانی از مناطق آلوده به مواد مخدر در امت آباد و رضوان ۳۸ آمل اظهار داشت: سال های گذشته منطقه امت آباد با وضعیت بدی مواجه بوده است که با تلاش همه دست اندرکاران امروز وضعیت خوبی دارد ولی اقدامات انجام نشده دیگری وجود دارد که باید به سرانجام برسد.

وی با اشاره به اینکه سالن ورزشی نیمه کاره این منطقه پس از بهره برداری، می تواند نقش مهمی در ایجاد محیطی سالم و پاک داشته باشد، گفت: برای دانش آموزان منطقه هم پرونده ای تشکیل شده و مراقبت خوبی از آنان صورت گیرد و در کنار آن باید در حوزه معیشت مردم به گونه ای حرکت شود تا روی پای خود بایستند.

یونسی افزود: ضرورت دارد در منطقه امت آباد آمل عزم ویژه ای ایجاد شود. برای احداث خانه محله آن مبلغ ۷ میلیارد ریال بودجه پیش بینی شده تا مشکلات این منطقه مرتفع شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران با اشاره به این که ۵۳ هزار معتاد تحت پوشش درمان در استان هستند، افزود: کمتر از ۲ درصد مردم استان درگیر این قضیه هستند که باید این آمار را کاهش دهیم.

یونسی گفت: ۳۰ منطقه آسیب پذیر در استان مازندران شناسایی، ساماندهی، بهسازی و پاکسازی شده است.