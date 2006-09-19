وزير امور خارجه سابق آمريكا با سياستهاي ضد تروريسم بوش مخالفت مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر،"كالين پاول" در گفتگو با روزنامه واشنگتن پست خاطر نشان كرد كه طرح جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا ترديدها در مورد منطبق بودن دولت آمريكا با اصول اخلاقي آن را افزايش مي دهد.

وي تصريح كرد:"اگر شما فقط نگاهي به اين مسئله داشته باشيد كه تصور جهان از ما چيست و چه انتقادي از ما به خاطر زندذانهاي گوانتانامو و ابوغريب و ديگر بازداشتها مي شود، ما چه بخواهيم و چه نخواهيم، مردم درحال حاضر اين سوال را مطرح مي كنند كه آيا ما استانداردهاي عالي خود را دنبال مي كنيم يا نه."

پاول افزود : طرح دولت بوش براي روشن كردن تعهدات آمريكا تحت كنوانسيونهاي ژنو نمونه اي براي كشورهاي ديگر خواهد بود ونظاميان آمريكايي را در معرض خطر قرار خواهد داد.

وي از اين مسئله كه جنگ عراق بر مبناي اطلاعات غلط در مورد سلاحهاي كشتار جمعي در اين كشور و رابطه صدام با القاعده آغاز شد، ابراز تاسف كرد.

از سوي ديگر، وزير امورخارجه سابق آمريكا اخيرا در نامه اي به سنا، ضمن انتقاد از سياستهاي ضد تروريستي بوش تاكيد كرد كه آمريكا بايد نگاه خود را به مسائل مهم بين المللي تغيير دهد.

وي در ادامه نامه خود خطاب به كميته جنگ سنا همچنين خاطر نشان كرد : مبارزه با تروريسم در آمريكا از چارچوب مشخص و قانونمندي برخوردار نيست .

همچنين، اختلاف درميان جمهوريخواهان بر سرقانون محاكمه و بازجويي مظنونان تروريستي از آنجايي به وجود آمد كه بوش تلاش كرده است تا حمايت حزب خود را در تلاش براي تاكيد بر امنيت ملي كه از آن به عنوان حربه اي براي موفقيت در انتخابات ميان دوره اي كنگره استفاده مي كند، جلب كند .

جان مك كين، جان وارنر و ليندسي گراهام از سناتورهاي سرشناس حزب جمهوريخواه ، قانوني را تدوين كرده اند كه در آن از حقوق بازداشت شدگان محافظت مي كند.

اين سه سناتوربه تلاش بوش براي تعريف دوباره استانداردهاي كنوانسيون ژنو درباره رفتار با زندانيان اعتراض كرده اند و آن را تضعيف كنوانسيون ژنو مي دانند.

آنها مي گويند كه اين كار سبب خواهد شد تا كشورهاي ديگر، زبان قوانين بين المللي را آن طور كه خود مي خواهند تفسير كنند .

رئيس جمهوري آمريكا تعريف دوباره كنوانسيون ژنو را براي سازمان اطلاعات مركزي آمريكا( سيا) براي بيرون كشيدن اطلاعات ارزشمند از زندانيان ضروري مي داند .