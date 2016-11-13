خوشحالم خدمت سربازی را در تیم بسکتبال نیروی زمینی انجام می دهم

ارسلان کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر پس از پایان آخرین جلسه تمرین تیم نیروی زمینی در گرگان درباره وضعیت آمادگی بازیکنان تیمش بیان کرد: دو بازی دشوار برابر تیم های قهرمان و نایب قهرمان فصل گذشته را پشت سر گذاشتیم اما تمرینات خوبی انجام داده و شرایط مطلوبی داریم.

کاظمی درباره بازی روز دوشنبه مقابل شهرداری گرگان گفت: من چندین بار در گرگان بازی کرده و می دانم که حضور تماشاگران گرگانی کار را برای تیم رقیب سخت می کند و مطمئناً بازی دشواری در پیش داریم.

وی خاطرنشان کرد: امیدوارم بازی روز دوشنبه بدون هیچگونه حاشیه و صحنه های ناخوشایند برگزار شود و تماشاگران از دیدن بازی لذت ببرند.

وی درباره حضور در تیم نیروی زمینی بیان کرد: من هم مانند همه پسرهای ایرانی باید خدمت سربازی را پشت بگذارم و خدا را شکر می کنم که خدمتم را در تیم نیروی زمینی و در ورزشی که به آن علاقه دارم انجام می دهم.

این بازیکن ملی پوش درباره مشارکت کمتر در آخرین جلسه تمرینی تیمش گفت: با توجه به اینکه برای رسیدن به گرگان شرایط سختی را تجربه کردیم، کمی با مشکل مواجه شدم و نتوانستم به طور کامل در تمرین شرکت کنم.

کاظمی در مورد پیش بینی رتبه تیم نیروی زمینی اظهار کرد: ما هر هفته باید برای بازی پیش رو برنامه ریزی کنیم و حدس زدن اینکه چه رتبه ای کسب می کنیم کار حرفه ای نیست.

به گفته وی، تیم های پتروشیمی بندرامام و پالایش نفت آبادان (فینالیست های دوره گذشته)، شهرداری اراک و شهرداری تبریز مدعیان کسب عنوان قهرمانی لیگ برتر بسکتبال هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته چهارم رقابت های لیگ برتر بسکتبال از ساعت ۱۶ روز دوشنبه تیم های شهرداری گرگان و نیروی زمینی تهران در سالن امام خمینی (ره) گرگان به مصاف هم می روند.