به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق مهرابی یکشنبه شب در ششمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان فارس با اشاره به اینکه پیاده روی اربعین به عنوان منشور کلام تشیع طرح شده، گفت: اربعین تبلور فرهنگ عاشورای حسینی است و امروز پیاده روی و این حرکت به یک حرکت جهانی تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه نام حسین همه جا را فرا گرفته، بیان کرد: برای اربعین حسینی از نگاه استانی با تاکیدات نماینده ولی فقیه طبق برنامه ریزی ها شرایطی فراهم شده که در سطح کلان استان حضور حداکثری به بهترین شکل رقم بخورد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس به اقدامات استان فارس برای اربعین امسال اشاره کرد و افزود: کارهای کلی در سطح استان انجام شده و بستر ایجاد موکب شاهچراغ (ع)و هفت موکب دیگر توسط هفت هیئت برجسته استان محقق و زمینه حضور حداکثری استان فراهم شده است.

وی با بیان اینکه تمام زیرساختها برای برگزاری اربعین باشکوه فراهم شده، بیان کرد: در جلساتی تاکید شده تا برای کسانی که زمینه حضور در کربلا فراهم نشده فضایی فراهم شود تا در محلات خود روز اربعین را گرامی داشته و فضا مانند کربلا باشد.

حجت الاسلام مهرابی با اشاره به اینکه در تبلیغات از تمام ظرفیتها استفاده شده، گفت: با نشستهای متعدد درون سازمانی و جلساتی که با شهرستانها گرفته شده زمینه هایی فراهم تا حضور حداکثری در شیراز مهیا شود.

وی با اشاره به همچنین بناست به برنامه های بومی نیز ارج گذاشته می شود، افزود: یک برنامه استانی در نظر گرفته شده و همچنین برنامه ای به صورت متمرکز در شاهچراغ(ع) برگزار شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی فارس گفت: طبق هماهنگی با رییس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه از همه خطبه های استان به منظور حضور حداکثری مردم اطلاع رسانی شده تا زمینه حضور در شیراز فراهم شود و در این راستا مکاتباتی شده است.

وی با اشاره به اینکه زمینه حضور هیئتهای مذهبی فراهم شده ، اظهار کرد: از طریق سامانه پیامکی اطلاع رسانی خاصی پیرامون حضور حداکثری گروه های هدف داشته ایم و بناست امسال برای مراسم اربعین هیئتها بدون زنجیرزنی وارد شاهچراغ(ع) شوند.

حجت الاسلام مهرابی از حضور هیئات شاخص در مراسم اربعین امسال خبرداد و گفت: ۱۰ هزار برشور زیارتنامه اربعین چاپ و با همکاری نهادهای مردمی از طریق موسسه مرتبط ۱۰ هزار اطعام آماده شده است.