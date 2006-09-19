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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۱:۳۲

تعيين عمر بيماران مبتلا به سرطان پروستات با سنجش يك پروتيين

تحقيقات نشان مي دهد تنها با سنجش ميزان يك پروتئين مي توان تعداد سال هاي حيات را در بيماران مبتلا به سرطان پروستات تعيين كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر، اين پروتئين كه PSA يا آنتي ژن اختصاصي پروستات نام دارد توسط سلول هاي سرطاني پروستات در خون ترشح مي شود.

دانشمندان دانشگاه ميشيگان دريافتند: اگر بعد از درمان سرطان پروستات، ميزان اين پروتئين در خون محيطي كم شود شانس بقاي بيماران به مراتب بيشتر از كساني است كه با وجود دوره هاي درماني كماكان خون آنها بالاست.

بر اساس گزارش ساينس ديلي، امروزه براي درمان بيماران مبتلا به سرطان پروستات از داروهاي مهار كننده هورمون مردانه استفاده مي شود.

اين مطالعه كه در نشريه Journal of Clinical Oncology به چاپ رسيده است، نشان داد: شانس بقاي بيماران در سرطان پروستات به طور مستقيم با ميزان اين شاخص پروتيني در خون آنها بستگي دارد.

کد مطلب 382366

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