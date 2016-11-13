فعالیت یک هزار نفر در انجمن خبرنگاران و عکاسان ورزشی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید احمدی عصر یکشنبه در جلسه انتخابات هیات مدیره انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی نویس ایران سابقه ۲۰ساله دارد و یک برند معتبر و حرفه ای و تخصصی است که از جمله انجمن های فعال دنیا به حساب می آید.

وی افزود: این انجمن راه های طولانی و پر فراز و نشیبی را پیموده و در حال حاضر یک تشکل معتبر محسوب می شود که استقلال از مهمترین ویژگی های آن است.

احمدی بیان داشت: تشکیل انجمن در استان های کشور یکی از اهداف انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی کشور به شمار می آید و از این طریق خبرنگاران، نویسندگان و عکاسان ورزشی زیر یک چتر واحد فعالیت حرف های خود را دنبال می کنند و در یک کار جمعی به پیشرفت ورزش منطقه و کشور کمک می کنند.

معاون فرهنگی، آموزشی و پژوهشی وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: امیدواریم با تشکیل این انجمن در استان مرکزی شاهد پیشرفت در حوزه ورزش باشیم چرا که انجمن ورزشی نویسان، بازوی توانای مدیریت ورزش است.

خبرنگار خبرگزاری مهر عضو هیات مدیره انجمن ورزشی نویسان استان مرکزی شد

در ادامه این جلسه برای انتخاب هیات مدیره انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان استان مرکزی رای گیری آغاز شد که در نهایت از ۲۰ رای ماخوذه، یدالله رحمتعلی، خبرنگار خبرگزاری مهر استان مرکزی با کسب ۱۷رای، علی بنی جمالی با کسب ۱۶ رای، رامین فولادوند با کسب ۱۶رای، امین نجما با کسب ۱۴ رای، نرگس وروانی با کسب ۱۲رای، حمید کهریزی با کسب ۹ رای و مجید جمالو با کسب ۹ رای به عنوان اعضای هیات مدیره انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان ورزشی استان مرکزی و مژده علینقیان هم با کسب هشت رای به عنوان بازرس انجمن انتخاب شدند.

یدالله رحمتعلی پس از پایان رای گیری گفت: انجمن نویسندگان، خبرنگاران و عکاسان استان مرکزی با ترکیبی از پیشکسوتان و جوانان این عرصه در استان شکل گرفته که می تواند با همفکری این دو نسل امور مربوطه را به خوبی پیش برد.

وی اظهار داشت: این انجمن با پرهیز از هرگونه سیاسی کاری و گرایش های حزبی، با تعهد و رسالتی که در اخلاق حرفه ای دارد به دنبال تحول ورزش و بهبود شرایط اعضای خود باشد.

رحمتعلی ادامه داد: در کنار تعهد حرفه ای، این انجمن در راستای تحول در ورزش با نگرش علمی فعالیت کند و از سوی دیگر در زمینه پیشرفت ورزش استان با مدیریت ورزش مشارکت داشته باشد و مدیریت ورزش هم انجمن را بازوی خود بداند.

در ادامه محسن غفاری، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان مرکزی ضمن تبریک به اعضای هیات مدیره انجمن گفت: انجمن ورزشی نویسان را بازوی توانمند خود می دانیم و از هم اکنون برای پیشرفت انجمن برای هرگونه همکاری آمادگی داریم و برای استقرار انجمن مکان مناسب در اختیارشان قرار داده خواهد شد.