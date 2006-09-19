  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۰:۳۹

/ در اردوگاه شهيد باهنر /

اردوي استقبال از دانشجويان جديد دانشگاه امير كبير برگزار شد

اردوي استقبال از دانشجويان جديد دانشگاه امير كبير برگزار شد

اردوي استقبال از دانشجويان ورودي جديد دانشگاه صنعتي امير كبير صبح امروز در اردوگاه شهيد باهنر افتتاح شد كه 2 روز به طول مي انجامد.

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، مراسم آشنايي دانشجويان ورودي جديد دانشگاه صنعتي اميركبير با "رهايي" رئيس دانشگاه صنعتي اميركبير و حجت الاسلام "مير احمدي" رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در اين دانشگاه امروز در اردوگاه شهيد باهنر انجام مي شود.

برنامه آشنايي دانشجويان ورودي جديد دانشگاه صنعتي اميركبير با مسئولين اين دانشگاه شامل پرسش و پاسخ از آنها نيز مي شود.

بسيج دانشجويي، انجمن اسلامي تازه تأسيس دانشجويان و كانون انديشه دانشجويان مسلمان، بسيج نانو و كانون هاي فرهنگي و هنري در غرفه هايي به دانشجويان ورودي جديد معرفي مي شوند.

کد مطلب 382370

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها