اردوي استقبال از دانشجويان جديد دانشگاه امير كبير برگزار شد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، مراسم آشنايي دانشجويان ورودي جديد دانشگاه صنعتي اميركبير با "رهايي" رئيس دانشگاه صنعتي اميركبير و حجت الاسلام "مير احمدي" رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در اين دانشگاه امروز در اردوگاه شهيد باهنر انجام مي شود.
برنامه آشنايي دانشجويان ورودي جديد دانشگاه صنعتي اميركبير با مسئولين اين دانشگاه شامل پرسش و پاسخ از آنها نيز مي شود.
بسيج دانشجويي، انجمن اسلامي تازه تأسيس دانشجويان و كانون انديشه دانشجويان مسلمان، بسيج نانو و كانون هاي فرهنگي و هنري در غرفه هايي به دانشجويان ورودي جديد معرفي مي شوند.
نظر شما