رئيس آينده بايد مورد حمايت اهالي كشتي قرار بگيرد/ افرادي كه مدارك ناقص داشته باشند ثبت نام نمي شوند

ربطي درگفتگو با خبرنگار مهر ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت: امروز فرصت ثبت نام انتخابات رياست فدراسيون كشتي پايان مي پذيرد و تنها كساني مي توانند در اين انتخابات نامزد شوند كه مدارك اعلام شده را به صورت كامل ارائه كنند.

وي در ادامه در خصوص نامزدي عليرضا دبير تصريح كرد: درست است كه كار بايد به دست جوانان سپرده شود اما در عرصه كشتي تجربه مديريتي حرف اول را مي زند. دبير تجربه مديريتي ندارد و من چندان موفقيتي را براي او متصور نيستم. دراينكه دبيرخاك كشتي را خورده ترديدي نيست اما او بايد صبر كند تا با گذشت زمان بر تجارب مديريتي اش افزوده شود.

عارف ربطي در پايان افزود: با اين حال من اعتقاد دارم اگر دبير انتخاب شود بايد به او كمك كنيم. در واقع هركس كه به عنوان رييس فدراسيون كشتي انتخاب مي شود بايد مورد حمايت اهالي كشتي قرار بگيرد . خيلي ها ادعا مي كنند كه دوستدار كشتي هستند با اين حال وارد گود نمي شوند.