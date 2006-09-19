درباره پروازهاي "سيا" موفقيت چنداني كسب نكرديم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه استاندارد،"خوزه مانوئل باروسو" با انتشار بيانيه اي در بروكسل همچنين خاطر نشان كرد : براي روشن شدن مسئله پروازهاي مخفي سيا نتوانسته ايم تاكنون اطلاعات قابل توجهي را به دست آوريم .

وي در ادامه تصريح كرد : كميته تحقيق پارلمان اروپا در نظر دارد راهكارهاي جدي تري را براي افشاي حقايق لازم درباره پرونده سيا در اروپا در پيش گيرد .

"يوهانس لاتين برگر" سخنگوي وي نيز در اين زمينه اظهار داشت : مراجع اروپايي تلاشهاي زيادي را براي يافتن نشانه هاي دقيق از عملكرد پنهاني سيا در اروپا انجام دادند ، اما دست نيافتن به موفقيت در اين زمينه نشان مي دهد كه اين اقدامات بايد جدي تر از گذشته صورت گيرند .

رئيس كميسيون اروپا بروز برخي مسائل بين المللي از جمله عراق، بحران خاورميانه را عاملي براي موفق نبودن اروپا در اين زمينه در زمان مناسب دانست .

آمريكا پس از حادثه 11 سپتامبر جمع زيادي از زندانيان مظنون به تروريسم را به كشورهاي ديگر جهان منتقل كرده است. اين خبر رسوايي بزرگي براي دولت آمريكا در سال 2005 به وجود آورد و واكنش متفاوت كشورهاي جهان را برانگيخت.

دولتهاي اروپايي، آمريكا را تحت فشار قرار داده اند تا توضيحاتي درباره پرواز هواپيماي حامل زندانيان سيا در اروپا ارائه دهد.