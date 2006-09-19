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۲۸ شهریور ۱۳۸۵، ۱۰:۵۷

انجمن هنرهاي تجسمي اسلامشهر تأسيس مي‌شود

انجمن هنرهاي تجسمي اسلامشهر با هدف گسترش هنرهاي تجسمي با محتواي فرهنگ اسلامي ـ ايراني، شناسايي و رشد استعدادهاي هنري و حمايت مادي و معنوي از هنرمندان و اساتيد با پذيرش عضو فعاليت خود را آغاز مي‌كند.

به گزارش خبرگزاري مهر،‌ روابط عمومي اداره ارشاد اسلامشهر اعلام كرد هنرمندان اين شهرستان مي توانند تا دهم مهرماه با مراجعه به واحد هنري و سينمايي اداره ارشاد عضو انجمن هنرهاي تجسمي اسلامشهر شوند.

شرايط عضويت در اين انجمن عبارتند از داشتن سوابق هنري و مهارت كافي در يكي از شاخه هاي هنرهاي تجسمي يا دستي، شركت در حداقل چهار نمايشگاه و ارائه مدارك لازم، داشتن مدرك تحصيلي معتبر و ارائه دو قطعه عكس و كپي شناسنامه، بومي بودن، فعاليت به عنوان كارشناس برجسته هنري، منتقد، تحليلگر و صاحبنظر با ارائه مقالات، مدير نگارخانه و مراكز هنري.

در ضمن مجموعه داراني كه مايلند پنج اثر خود را به موزه هاي هنري يا انجمن ها اهداء نمايند به عنوان عضو اصلي پذيرفته مي شوند. علاقمندان براي كسب اطلاعات بيشتر مي توانند با شماره تلفن 4-2365573 واحد هنري سينمايي اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي شهرستان اسلامشهر تماس بگيرند.

کد مطلب 382376

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